Bucurestenii fac o petrecere online, de bucurie ca se deschide metroul in Drumul Taberei: "Ajunge si domnul ministru Bode la party. Pentru siguranta, lasati-va masinile acasa"

Lucrarile, finalizate intr-un timp putin sub zece ani, par fi trezit un entuziasm de nedescris in randul celor care in acest weekend nu au plecat la mare: "Prieteni, ne-am adunat multi, asteptam metroul!", a scris, pe pagina evenimentului , organizatorul acestei mici petreceri online. Ironiile nu lipsesc."Ajunge si domnul Ministru Bode la party. Pentru siguranta, lasati-va masinile acasa", a subliniat totusi, ca masura de siguranta, organizatorul evenimentului.Anuntul marii petreceri online a venit dupa ce sambata, 12 septembrie, membrii Comisiei Centrale de Receptie si cei ai Comisiei de Punere in Functiune au semnat procesele-verbale, iar magistrala de metrou poate fi data in exploatare pentru bucuresteni.Anuntul deschiderii circulatiei pe noua magistrala de metrou, ia luat prin surprindere pe bucuresteni, bancurile care au circulat online in aceste zile aratand mai degraba neincrederea in anuntul autoritatilor."Din 15 septembrie se deschide metroul Drumul Taberei. Pentru siguranta calatorilor, pentru o perioada, trenurile de metrou vor circula doar online" sau "Director de santier tentat sa zideasca pe cineva in subteran, pentru a finaliza lucrarile la Magistrala de Metrou Drumul Taberei" au fost cateva din glumele care au circulat pe retelele de socializare.