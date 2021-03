Directorul Metrorex: "Sindicalistii au cerut sa nu se micsoreze salariile. Problema cu spatiile comerciale e o coincidenta bizara"

Intr-o interventie telefonica la B1TV, seful Metrorex a declarat ca revendicarile sindicalistilor care au organizat vineri un protest spontan in subteran, blocand circulatia trenurilor, are legatura cu chestiunea salariala."In acest moment, dupa atatea ore de nesomn, nu stiu sa va spun ce se putea face altceva. Eu consider ca am facut si angajatii Metrorex au facut tot ce se putea face ca sa deschidem metroul. Nu am vrut sa punem in pericol siguranta si viata nimanui", a spus Paraschiv. Acesta a completat ca nu stie nimic despre plangerea Metrorex catre MAI, trimisa apoi la DIICOT si care contine acuzatii precum "sabotaj" si "terorism". Nu am cunostinta de asemenea plangere catre DIICOT . Am facut o plangere astazi catre Ministerul de Interne si catre Jandarmeria Romana, e adevarat, o sesizare prin care ii rugam sa verifice santajul la care am fost supusi prin chemarea la fata locului in conditiile in care ne chinuiam sa pastram niste masuri de securitate si sa nu inflamam situatia", a declarat Paraschiv.Seful Metrorex a fost intrebat si ce au revendicat sindicalistii de la metrou si cand s-a mai intalnit cu reprezentantii acestora inainte de ziua de vineri. "Am mai avut doua intalniri cu sindicatele de la metrou: prima intalnire, chiar la preluarea mandatului, in care am vrut sa ne cunoastem si am inceput dialogul social, iar a doua intalnire a avut loc in urma cu cateva zile, tot in spiritul dialogului social, am incercat sa gasim solutii pentru incadrarea in limitele bugetare.Sindicalistii au cerut sa nu se micsoreze salariile, in primul rand, in conditiile in care noi am propus o suspendare temporara cu procentul de crestere de anul trecut, respectiv 18%, propunere care n-a fost aprobata si, dintr-o intelegere eronata, a aparut ca dorim o reducere a salariilor. Noi doream doar o suspendare temporara pentru incadrarea in limitele bugetare", a spus Paraschiv pentru sursa citata Intrebat, din nou, daca revendicarile sindicalistilor n-au nicio legatura cu spatiile comerciale sau panourile publicitare de la metrou, Stefan Paraschiv a raspuns negativ. "E intr-adevar o coincidenta bizara, dar revendicarile de astazi nu au avut legatura cu spatiile comerciale si negocierile care vor incepe de saptamana viitoare nu se refera la aceste spatii comerciale, dar, intr-adevar, coincidenta este", a mai spus Stefan Paraschiv.Joi, conducerea Metrorex a somat firma sindicatului, condus Ion Radoi , sa dezafecteze pana pe 2 aprilie cel tarziu spatiile comerciale pe care le administreaza in statiile de metrou. Aceste spatii au ajuns sa fie administrate de catre sindicat, care incaseaza 75% din chirii, insa contractul efectiv a expirat inca din 2018.