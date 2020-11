Metroul din Cluj-Napoca costa peste 1 miliard de euro. Cum va fi finantata investitia proiectata sa fie finalizata in 2027

Investitia este denumita "Tren Metropolitan Gilau - Floresti - Cluj-Napoca - Baciu - Apahida - Jucu - Bontida - Etapa I A Sistemului de Transport Metropolitan Rapid Cluj Magistrala I de Metrou si Tren Metropolitan, inclusiv legatura dintre acestea - Componenta 1, Magistrala I de Metrou", se arata in documentul publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor Noua linie de transport va avea nevoie de o finantare de 5,67 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 1,17 miliarde de euro, cea mai mare parte a banilor provenind din fonduri europene nerambursabile. Lucrarile ar urma sa inceapa in 2021 si vor dura sapte ani.Viteza comerciala va fi de 40 km/ora, iar intervalul de circulatie de 90 de secunde. Noua linie de metrou va avea o capacitate de 9.000-15.000 de pasageri pe ora si sens, o lungime de 14,4 km, 14 statii si un depou."Cresterea calitatii vietii nu se poate realiza atat timp cat locuitorii din zona metropolitana folosesc preponderent autoturismul propriu si se ajunge in situatia depasirii capacitatii de circulatie a strazilor si intersectiilor", se arata in nota de fundamentare a proiectului de act normativ.Potrivit datelor statistice, din 2005 si pana in prezent populatia din Cluj-Napoca a cunoscut o crestere medie anuala de peste 800 de locuitori/an. Maximul acestei cresteri a fost consemnat chiar in acest an - 1.500 de locuitori in plus.Pe de alta parte, populatia din Floresti a cunoscut o crestere medie anuala de peste 2.200 de locuitori/an, iar anul trecut majorarea a fost de 3.500 de locuitori. Rezulta ca in ultimii 15 de ani s-a inregistrat o crestere totala a populatiei stabile de circa 3% in Cluj-Napoca, iar populatia Florestiului a crescut in acelasi interval de 5,5 ori.Punctele principale de interes a caror mobilitate o va asigura noua linie de metrou sunt: Centrul zonei de sud a Comunei Floresti - Spitalul regional de urgenta - Centrul Comercial Vivo - Cartierul Manastur - Centrul Municipiului Cluj-Napoca - Aurel Vlaicu/Pod IRA, pe lungime de aproximativ 14,4 km. Noul punct de oprire de la podul IRA va asigura conexiunea cu trenul metropolitan, care va utiliza infrastructura de cale ferata existenta.Conexiunea cu Aeroportul Avram Iancu se va face intr-o prima etapa prin transbordarea pasagerilor la nodul intermodal IRA, din metrou in trenul metropolitan. Metroul din Cluj-Napoca este vital si pentru accesibilitatea la noul Spital Regional de Urgenta.Proiectul se va derula prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, Planul National de Relansare si Rezilienta (PNRR) 2021-2027 si/sau Programul Operational Transport (POT) 2021-2027.- Valoarea totala a proiectului de investitii (inclusiv TVA) 5.669.949.835 lei- Esalonarea investitieiAnul I (2021) 566.994.984 leiAnul II 850.492.475 leiAnul III 850.492.475 leiAnul IV 1.133.989.967 leiAnul V 850.492.475 leiAnul VI 850.492.475 leiAnul VII 566.994.984 lei"Finantarea obiectivului de investitii se realizeaza din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si de la bugetele locale ale U.A.T. Municipiul Cluj-Napoca si U.A.T. Comuna Floresti, in limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii", se precizeaza in nota de fundamentare a proiectului.