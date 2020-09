Amintiri fabuloase cu un milionar in euro : "Veneam de la mine, de la tara, sa ma plimb cu metroul. Saream peste sinele de tramvai sa nu ma curenteze"

Nascut la Piatra Olt, Razvan Rat nu uita perioada cand venea in Bucuresti special sa se plimbe cu metroul."De cand eram mic n-am mai mers cu metroul. Si cu 41 mergeam. N-am mai mers cu metroul de cand am venit de la mine de la tara. Ne plimbam cu metroul la Bucuresti. Nu e de ascuns chestia asta.Si e valabila aia cu saritul peste sinele de tramvai ca sa nu te curenteze. Inainte sa ajung la Bucuresti, eu fiind de la tara, asta era comuna.Ambii parinti lucrau la CFR, dar era o moda sa ajungi la Bucuresti sa te plimbi cu metroul. Pe bune, nu glumesc. Am venit cu parintii, iar sa ajungi pana la Romexpo era o performanta. Cand erau anumite targuri, imediat dupa Revolutie, era o adevarata performanta sa mergi cu metroul.Apoi s-a facut metrou cu cartela, adica veneai cu cartela si demonstrai ca ai fost cu metroul, nu asa, pe vorbe. Dupa aia, cu tramvaiul 41, pe scara", a povestit fostul fotbalist la Digisport.Razvan Rat a jucat 10 ani la Sahtior Donetk ,dupa care a mai evoluat la West Ham United, Paok Salonic si Rayo Vallecano. O cariera de succes incununata si cu un trofeu al Cupei Uefa castigat cu echipa ucraineana.In cei 15 ani jucati in strainatate, Rat a strans peste 20 de milioane de euro avere.