Un cersetor din Botosani are de platit la stat 600 de milioane lei

Un tanar de 24 de ani, din Botosani, care cerseste in zona metroului din Bucuresti, trebuie sa plateasca statului nu mai putin de 600 milioane lei vechi.

El are 303 amenzi contraventionale incasate, insa nu este de gasit in municipiul Botosani. Sanctiunile au fost aplicate fie pentru cersetorie sau pentru calatorii fara legitimatii, fie pentru provocarea de scandaluri in locuri publice sau pentru consum de alcool, informeaza Ziua.

Toate sunt contabilizate de Directia de Impozite si Taxe Locale (DITL) a Primariei Municipiului Botosani, care se afla in imposibilitatea incasarii sumelor.

"Aceste sume sunt primite la Directia de Impozite si Taxe in executare silita, dar sunt greu de incasat, intrucat persoanele nu domiciliaza efectiv in municipiul Botosani. Legislatia este insuficienta pentru ca amenzile sa fie incasate. Noi credem ca forma de sanctiune aplicata nu este corespunzatoare", afirma directorul adjunct al DITL, Dumitru Neamtu.

El sustine ca institutia pe care o reprezinta este nevoita sa apeleze la proceduri de constatare a insolvabilitatii persoanelor amendate.

Ads