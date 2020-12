Un mecanic de metrou din Bucuresti era atat de beat incat n-a mai putut pleca din statie. Ce alcoolemie avea angajatul Metrorex

Mai multe persoane au mers la cabina pentru a vedea ce se intampla, moment in care l-au observat pe mecanic. Barbatul era atat de baut, incat nu se putea tine pe picioare.Oamenii au sesizat Politia, care a venit la fata locului. Mecanicul a fost testat cu etilotestul, rezultand o alcoolemie de 1,46 mg/l alcool pur in aerul expirat.Barbatul a fost condus la INML pentru probe de sange. A fost deschis dosar penal pentru prezenta la serviciu sub influenta alcoolului sau alte substante."Referitor la informatiile aparute in presa cu privire la incidentul in care a fost implicat un mecanic de tren , va informam ca sunt in curs de efectuare verificarile procedurale prevazute in astfel de situatii. Acestea presupun cercetarea in functie de circumstante conform prevederilor legale si aplicarea de sanctiuni conform Statutului disciplinar, al Regulamentului Intern si legislatiei incidente. Mai multe informatii putem furniza numai dupa finalizarea verificarilor care in acest moment sunt in desfasurare, neputandu-ne antepronunta asupra rezultatului", au transmis reprezentantii Metrorex