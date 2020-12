VIDEO Cum va arata viitoarea statie de metrou supraterana de la Berceni. Constructia costa 44 de milioane de euro

Acest proiect este in concordanta cu Strategia de Dezvoltare a retelei de metrou si a facut obiectul mai multor analize, atat la nivelul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, cat si la nivelul Consiliului General al Primariei Capitalei, al Consiliului Judetean Ilfov si al Primariei Sectorului 4. Aceste analize s-au concretizat in anul 2019 cand a fost semnat Protocolul pentru obiectivul de investitii, incheiat intre Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor (in calitate de administrator), concedentul imobilului aferent obiectivului de investitii - Metrorex si Primaria Sectorului 4, cu avizul Consiliului General al Primariei Capitalei, transmite MTIC, dupa cum scrie Hotnews.ro Valoarea totala de 214,888,005.09 lei, din care valoarea totala eligibila, finantata prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, este de 179,972,728.00 lei (85% din valoarea totala eligibila aprobata - 152.976.818,80 lei este asigurata din Fondul de Coeziune, iar 15% in valoare de 26.995.909,20 lei va fi finantata din bugetul AM POIM).Prin acest proiect, ce are ca termen de implementare 55 luni, se doreste extinderea retelei actuale de metrou prin construirea unei noi statii supraterane la standarde europene si imbunatatirea infrastructurii existente prin prelungirea liniei existente cu 1,6 km de cale de rulare, conducand astfel la cresterea ponderii de calatori transportati cu metroul si, totodata, reducerea timpului petrecut in trafic pentru tranzitarea orasului ca urmare a implementarii proiectului.Contractul pentru proiectarea si executia noii statii de metrou de pe Soseaua Berceni, in valoare de circa 157 milioane lei, a fost atribuit firmei SOMET. Licitatia a fost organizata de Primaria Sectorului 4, iar documentul a fost semnat pe 15 aprilie.