Cătălin Drulă spune că metroul București poate fi integrat cu STB, dar cu o condiție: ”Subvenția la metrou este de un miliard de lei” VIDEO

Autor: Grigore Dobritoiu
Sambata, 30 August 2025, ora 03:25
155 citiri
Cătălin Drulă spune că metroul București poate fi integrat cu STB, dar cu o condiție: ”Subvenția la metrou este de un miliard de lei” VIDEO
Metrou FOTO: Facebook/ Metrorex

Fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, posibil candidat la USR pentru Primăria București, este de părere că metroul din București ar putea fi integrat cu STB și să intre în administrarea primăriei, dar doar dacă are loc o reformă a finanțelor publice ale Capitalei, așa cum a fost decisă la referendum. Acesta atrage atenția că mutarea sarcinii subvenției Metrorex la primărie, care se ridică la un miliard de lei, ar crea o situație financiară dificilă.

„Cu această reformă a finanțelor publice ale Bucureștiului, în care Primăria Capitalei ține banii bucureștenilor, care sunt necesari pentru serviciile pe care le asigură, da. Subvenția la metrou este de un miliard de lei. Dacă s-ar transfera la București ar însemna o situație extraordinar de dificilă a finanțelor Bucureștiului, creată de Guvern din pix, iar anul acesta este și mai rău, și împingi Capitala spre faliment în cazul acesta”, explică parlamentarul USR.

Cătălin Drulă precizează că pot fi integrate STB, care la rândul său are nevoie de reformă, și Metrorex.

„Multe companii de transport din lumea asta merg cu subvenție publică, dar dezbaterea nu se poartă între extreme. Zero subvenție publică, adică pur și simplu este un serviciu de piață, sau, în partea cealaltă, câtă subvenție ne cer. Câtă subvenție dăm la Metrorex? Câtă vor ei. Nu merge în felul acesta. Trebuie să ai o oarecare eficiență”, explică fostul ministru al Transporturilor.

Drulă își amintește că în 2016, când era consilier pe Transporturi în Guvernul Cioloș, Metrorex primea 300 de milioane de lei subvenție, ajungând la un miliard în 2025.

„În special prin creșterile salariale și prin creșterile de personal. Cam de acolo vine sarcina. Nu se poate așa. A crescut de la 3 la 5 lei biletul pentru o călătorie anul acesta și va crește la 7 lei. Cât poate să mai crească? Metroul are cea mai mare capacitate, mișcă mase de oameni dintr-o parte în alta, este eficient și trebuie dezvoltat, dar cu eficiență.”, mai spune Cătălin Drulă.

Fostul ministru al Transporturilor spune că schema de personal a companiei Metrorex este supradimensionată, având în vedere mărimea rețelei de metrou din București. „Dau un exemplu. În mod sigur nu trebuie să aibă 100 de zugravi angajați cu contract permanent de muncă”

„Da, cred că metroul poate fi integrat cu STB, dar numai în contextul acestei reforme a finanțelor pe care au votat-o bucureștenii la referendum”, mai spune Cătălin Drulă.

Deputatul USR face referire la referendumul convocat de fostul primar general Nicușor Dan în decembrie 2024, care printre altele prevedea o reechilibrare a finanțelor între sectoare și Primăria Generală.

Interviul integral poate fi urmărit mai jos:

Circulația metrourilor din București se modifică pe o magistrală importantă. Anunțul Metrorex pentru călători
Circulația metrourilor din București se modifică pe o magistrală importantă. Anunțul Metrorex pentru călători
Metrorex informează călătorii că, începând din 1 septembrie 2025, vor avea loc modificări în circulaţia trenurilor de metrou pe Magistrala 4 Gara de Nord 2 – Străuleşti, ca urmare a...
Ministrul Transporturilor anunță că s-a găsit un dezastru la Metrorex: zeci de defecțiuni, siguranță asigurată cu oameni neautorizați, lucrători de la etajul 9 primesc spor de subteran
Ministrul Transporturilor anunță că s-a găsit un dezastru la Metrorex: zeci de defecțiuni, siguranță asigurată cu oameni neautorizați, lucrători de la etajul 9 primesc spor de subteran
Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română (ASFR) a identificat foarte multe probleme la metroul din București, consemnând, printre altele, 49 de defecţiuni tehnice doar în luna iulie 2025,...
#metrorex, #catalin drula, #alegeri Primaria Bucuresti, #metrou , #Stiri Catalin Drula
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Tara din UE in care cetatenii se inghesuie sa se inscrie in armata, desi serviciul militar nu e obligatoriu. Cat castiga dupa instruire
DigiSport.ro
Obsedat de fiica lui Gigi Becali: "Dureaza de ani de zile". Instanta nu a stat pe ganduri
ObservatorNews.ro
Sorin, pacalit ca va ajunge sofer de TIR in Germania, pe 2.700 de euro. A aflat adevarul de abia la destinatie

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cătălin Drulă spune că metroul București poate fi integrat cu STB, dar cu o condiție: ”Subvenția la metrou este de un miliard de lei” VIDEO
  2. "Taxați bogații sau vă e frică de ei?". Scandal în Coaliție după eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a multinaționalelor
  3. Guvernul își asumă răspunderea asupra proiectelor de austeritate, inclusiv pentru pensiile magistraților. "La situații excepționale luăm măsuri excepționale"
  4. Andrei Caramitru, despre Nicușor Dan: "A ratat complet primele 100 de zile - momentul cheie când te poziționezi și îți definești mandatul și puterea"
  5. "Doar tăiaţi, demolaţi, desfiinţaţi". Bolojan, criticat dur de PSD Iași din cauza pachetelor de reformă. "Mai bine ieşim de la guvernare"
  6. Dan Tanasă contraatacă. Acuză o acțiune de kompromat împotriva sa. "Godină l-a sunat pe președintele blocului în care locuiesc"
  7. Consiliul Legislativ a desființat proiectul Guvernului privind pensiile magistraților. Riscul major de neconstituționalitate. Reacția premierului
  8. Cătălin Drulă, după ce PSD a avertizat cu privire la „ruperea” coaliției în cazul unei candidaturi comune USR-PNL: „Pun aceste declarații pe seama unor tulburări interne” VIDEO
  9. Începe "marea comasare" a instituțiilor statului. Care sunt primele două care vor fuziona. Anunțul ministrului Muncii
  10. "Am promis românilor şi am livrat!". Grindeanu se laudă că miniştrii PSD şi-au făcut treaba privind reformele din Pachetul 2. Promite, însă, amendamente în Parlament