Amplu control la Metrorex. „Toleranţă zero faţă de abaterile care pot pune în pericol siguranţa călătorilor şi a personalului”

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) și Autoritatea de Siguranță Feroviară Română (ASFR) desfășoară, împreună cu Inspectoratul Teritorial de Muncă București, o amplă acțiune comună de inspecție la Metrorex SA, pentru a vedea, printre altele, și dacă sunt respectate normele privind siguranța și exploatarea trenurilor de metrou, a anunțat vineri, 8 august, ministrul de resort, Ciprian Șerban.

„La această oră, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Autoritatea de Siguranță Feroviară Română (ASFR) desfășoară, împreună cu Inspectoratul Teritorial de Muncă București, o amplă acțiune comună de inspecție la Metrorex SA. În acțiune sunt angrenați reprezentanți ai Corpului de Control de la nivelul MTI, 24 de inspectori de stat de la ASFR și 6 inspectori de la ITM București. Echipele mixte verifică, direct pe teren, modul în care sunt respectate normele și cerințele legale privind: siguranța și exploatarea trenurilor de metrou; întreținerea și repararea vehiculelor feroviare; respectarea regulilor de muncă și instruirea profesională a personalului; gestionarea incidentelor și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare”, a scris ministrul Transporturilor pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, acțiunea arată toleranță zero față de abaterile care pot pune în pericol siguranța călătorilor și a personalului.

„Transportul cu metroul trebuie să fie nu doar rapid și eficient, ci și sigur. Această acțiune comună cu ITM București arată că avem toleranță zero față de abaterile care pot pune în pericol siguranța călătorilor și a personalului”, spune ministrul.

Ciprian Șerban a anunțat că toate concluziile care se încadrează în categoria informațiilor de interes public vor fi prezentate după finalizarea verificărilor și analizarea documentelor, inclusiv a modului de respectare a dispozițiilor legale.

