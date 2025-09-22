Angajații Metrorex vor fi evacuați din Palatul CFR, după ce ministrul Transporturilor i-a acuzat că, deși lucrează la etajul 9, au spor de subteran. Explicația șefei Metrorex

Societatea Metrorex va trebui să evacueze spațiul din Palatul CFR unde își are sediul central, deși utilizează acest spațiu încă de la înființarea metroului bucureștean.

La data de 22 septembrie 2025, conducerea Metrorex a primit o adresă, din partea Societății Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR, prin care Metrorex este anunțată că actualul contract de închiriere a sediului, care expiră la data de 31 decembrie 2025, nu va mai fi prelungit, informează publicația Club Feroviar.

Această notificare apare după ce ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, i-a acuzat pe angajații din sediul central al Metrorex că, deși lucrează la etajul 9, încasează un spor de subteran, "în mod imoral". Drept urmare, ministrul le-a cerut angajaților Metrorex de la etajul 9 ori să renunțe la sporul de subteran, ori să-și mute sediul în subteran.

"Vă facem cunoscut, pe această cale, că societatea Grup Exploatare şi Întreținere Palat CFR SA nu va mai prelungi contractul de locaţiune pentru spaţiile pe care le folosiţi în prezent și astfel să aveți posibilitatea, ca până la data limită de expirare, să puteți rezolva problema dumneavoastră locativă. Am aprecia foarte mult dacă veți da dovadă de celeritate astfel încât la data de 31.12.2025 spaţiile ocupate în clădirea Palat CFR să fie eliberate", menționează adresa transmisă de directorul general al Grup Exploatare Palat CFR către directorul general al Metrorex SA.

Această adresă nu le indică șefilor Metrorex motivul pentru care contractul lor de închiriere nu va mai fi prelungit.

Potrivit Club Feroviar, la Metrorex, în afară de angajații care lucrează în subteran, în condiții grele, primesc spor de metrou și cei care-și desfășoară activitatea la suprafață, inclusiv în sediul central al societății, de la etajul 9 al Palatului CFR. Ar beneficia de acest spor directorul general, consilierii directorului general, șefii de serviciu, șefii de birou, economiști, traducători, bibliotecari, experți în achiziții publice, chiar și șoferi. Unii dintre cei enumerați primesc un spor de metrou de 20 la sută, însă șoferii ar primi chiar 27 la sută.

Acum două luni, directorul general al Metrorex oferise, totuși, o explicație pentru faptul că toți angajații Metrorex, inclusiv cei de la suprafață, chiar și traducătorii, primesc spor de subteran.

"Societatea are subunitățile în subteran. Iar cei din central trebuie să facă și verificări în subteran. Nu suntem rupți unii de alții. Acești traducători se ocupă de proiectele cu finanțare externă. Trebuie să meargă și ei pe teren. Toată lumea trebuie să meargă în subteran", declara Mariana Miclăuș, directorul general al Metrorex, citată de Observator News.

Metrorex este o societate comercială pe acțiuni, cu capital integral de stat.

