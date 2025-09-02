Metroul din Pipera se extinde. Planurile anunțate de Metrorex

Autor: Adrian Zia
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 18:26
Metroul din Pipera se extinde FOTO metrorex.ro

Metrorex anunţă că Magistrala 2 de metrou va fi extinsă spre est, pe tronsonul Pipera - Petricani, iar în acest scop a fost semnat marţi, 2 septembrie, un protocol de colaborare între Ministerul Transporturilor şi companie. Noua secţiune va include două staţii de metrou, cu facilităţi moderne şi interconectare cu transportul de suprafaţă.

Potrivit reprezentanţilor Metrorex, investiţia este una strategică, în contextul creşterii accelerate a zonei Pipera-Tunari, unul dintre cele mai dinamice poluri de dezvoltare urbană şi economică din Bucureşti şi Ilfov.

Marţi, la sediul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, a fost semnat protocolul de colaborare pentru începerea proiectului de extindere a Magistralei 2 de metrou, pe tronsonul Pipera – Petricani. Documentul a fost semnat de către ministrul Ciprian Şerban, directorul general al Metrorex, Mariana Miclăuş, şi primarul Sectorului 2, Rareş Hopincă, se arată într-un comunicat de presă remis agenţiei News.ro.

Proiectul vizează prelungirea actualei magistrale Pipera spre est, cu aproximativ 1,6 kilometri de cale dublă, de-a lungul Bulevardului Dimitrie Pompeiu şi Străzii Petricani, până la intersecţia cu Bulevardul Pipera. Noua secţiune va include două staţii de metrou, cu facilităţi moderne şi interconectare cu transportul de suprafaţă.

Potrivit reprezentanţilor instituţiilor semnatare, extinderea Magistralei 2 este o investiţie strategică, menită să răspundă creşterii accelerate a zonei Pipera-Tunari – unul dintre cele mai dinamice poluri de dezvoltare urbană şi economică din Bucureşti şi Ilfov. Amplasarea staţiilor va fi realizată astfel încât să se asigure legături intermodale cu mijloacele de transport de suprafaţă.

„Prin semnarea acestui protocol, facem un pas important în direcţia concretizării unui proiect aşteptat de ani de zile. Zona de nord a Capitalei, în special cartierul Pipera, a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare accelerată, devenind un punct strategic pentru mediul de afaceri şi un important centru de locuire. Această extindere este răspunsul nostru direct la nevoile reale ale comunităţii – de a beneficia de un transport public modern, sigur, eficient şi sustenabil”, transmite directorul general Mariana Miclăuş.

Potrivit sursei citate, Metrorex continuă astfel modernizarea reţelei de metrou, cu accent pe accesibilitate, confort şi reducerea impactului asupra mediului.

„Împreună avem responsabilitatea şi determinarea de a livra un proiect corelat cu celelalte investiţii din zonă, care să aducă beneficii concrete pe termen lung”, mai spune Miclăuş.

Prin această investiţie se urmăreşte reducerea timpilor de deplasare şi descongestionarea traficului rutier, reducerea poluării şi a zgomotului, creşterea atractivităţii transportului public şi a numărului de utilizatori ai reţelei de metrou, dezvoltarea economică locală şi crearea de noi locuri de muncă.

Proiectul prevede, de asemenea, lucrări complexe de infrastructură şi utilităţi, inclusiv drenaje, devieri de reţele, iluminat public, amenajări verzi, instalaţii moderne, sisteme de automatizare, protecţie civilă şi dotări complete pentru funcţionare.

Extensia este inclusă în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Bucureşti–Ilfov şi în Master Planul General de Transport al României, fiind eligibilă pentru finanţare din fonduri externe nerambursabile prin Programul Transport 2021–2027.

Valoarea estimată a investiţiei este de 120 milioane euro (fără TVA), urmând să fie actualizată în cadrul studiului de fezabilitate.

