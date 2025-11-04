Incident șocant la stația Piața Unirii 2. Un paznic de la metrou a fost lovit cu palma peste față, iar momentul a fost filmat VIDEO

Autor: Grigore Dobritoiu
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 16:09
353 citiri
Paznic lovit metrou FOTO: Captura News.ro

Un agent de pază de la metrou, în vârstă de 57 de ani, a fost lovit în plină figură de un bărbat, în staţia Piaţa Unirii 2, sâmbătă seara. În urma incidentului, poliţiştii s-au sesizat din oficiu însă, până la acest, paznicul nu a depus plângere împotriva agresorului. Agresiunea a fost filmată de camerele de supraveghere de la metrou.

Poliţia Capitalei a informat că sâmbătă, 1 noiembrie, poliţişti din cadrul Brigăzii de Poliţie pentru Transportul Public - Serviciul de Poliţie Metrou s-au sesizat din oficiu că în incinta unei staţii de metrou, din Sectorul 3, are loc un conflict între două persoane.

Astfel, din investigaţii poliţiştii au stabilit că, în jurul orei 21.00, în timp ce se aflau în dreptul porţilor de acces, în urma unor divergenţe verbale între agentul de pază, un bărbat de 57 de ani, şi un alt bărbat de 37 de ani, acesta din urmă l-ar fi agresat fizic pe agentul de pază.

Poliţia Capitalei menţionează că agentul de pază şi-a rezervat dreptul de a depune plângere, în termenul legal.

Cercetările sunt continuate de către Brigada de Politie pentru Transportul Public - Serviciul de Poliţie Metrou, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe. viewscnt

#metrou Bucuresti, #paznic, #Piata Unirii 2, #agresiune , #stiri sociale
