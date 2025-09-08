Restricții majore în trafic și ani de disconfort pentru bucureșteni. Magistrala M6 a metroului avansează greu după ce Comisia Europeană a refuzat finanțarea

Magistrala M6 a metroului din București avansează cu dificultăți tehnice, birocratice și financiare, după ce Comisia Europeană a refuzat finanțarea secțiunii de nord spre Aeroportul Otopeni. Lucrările continuă exclusiv cu bani de la buget și împrumuturi, în timp ce șantierul aduce deja restricții majore de trafic și promite ani de disconfort pentru bucureșteni.

Încă din 2017, Asociația Pro Infrastructură avertiza că linia M6 de metrou din București nu prezintă argumente tehnice solide pentru a fi implementată înainte de M5, M4 sau M7. Confirmarea a venit și din partea Comisiei Europene, care, într-o scrisoare din februarie 2018, a evidențiat șase „aspecte critice” pentru finanțare, inclusiv „neîncrederea în studiul de trafic, absența unei analize de opțiuni veritabile, subestimarea costurilor și ignorarea extinderii Aeroportului Otopeni spre est”.

În ciuda refuzului de finanțare a secțiunii de nord, Metrorex și autoritățile din Transporturi „s-au încăpățânat să continue”.

Reprezentanții Asociației Pro Infrastructură redau într-o postare stadiul lucrărilor.

„Joi am fost în vizită pe șantier. Asocierea Gülermak-Somet nu se plânge deocamdată de facturi neachitate. Totuși, „producția” nu este în plină forță, așa cum e pe lotul 1. Din cele 6 stații, la Aeroport Otopeni și Ion Brătianu avem mișcare mai serioasă. În rest, doar relocări de utilități care, surpriză, sunt mult mai numeroase în teren decât pe hârtie(...)

Ads

Românii de la Somet au adus o premieră pentru țara noastră: stâlpii de susținere ai celor 6 stații de pe jumătatea de nord sunt prefabricați și lansați în barete. Se văd la Ion Brătianu unde nivelul de acces călători este gata pe unul din cele patru ploturi (bucăți) ale stației. Ambele cârtițe sunt pregătite de forat, dar deocamdată așteaptă în depozit la Mogoșoaia, fiindcă Puțul de Lansare Scut (PLS) Bruxelles este la stadiu zero. Muncă de minim 3 luni, conform graficului de execuție, ca să poți trimite cârtița să sape tunelul. În realitate, vom vedea.”

Asociația detaliază și complexitatea sincronizării lucrărilor.

„După ce sunt gata betoanele (structura de rezistență) pe cele 12 stații, vin dotările, echipamentele, instalațiile, calea de rulare și finisajele. Lucrările pe cele două loturi, 1 Mai-Tokyo, respectiv Washington-Aeroport Otopeni, trebuie sincronizate din motive tehnice atât în faza de structură și finisaje, cât și pe partea de centralizare (control trenuri). Pe românește: este foarte complicat tehnic, birocratic și financiar.”

Ads

Pro Infrastructură avertizează că urmează ani de disconfort în trafic.

„De exemplu, stația de la Aeroportul Otopeni, care este cea mai mare, are 9 ploturi (bucăți individuale care se execută pe rând) și 11 (unsprezece) faze de restricții/relocări secvențiale ca să nu fie întrerupt traficul rutier și/sau cel pietonal. Restricțiile la suprafață se vor deschide și închide, apoi muta, timp de încă mulți ani, atât în perimetrul stațiilor, cât și imediat lângă, la accesele pietonale. Nu ne întrebați când scăpăm de deranj. Adevărul e că nimeni nu știe cu exactitate. Multe rețele de utilități nu apar pe planuri, iar cele care apar nu sunt în realitate fix unde spune hârtia. Până nu sapi, nu știi ce găsești.”

Ads