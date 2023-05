Contractul de aproximativ 9 miliarde de lei pentru construirea magistralei de metrou M1 de la Cluj-Napoca a fost semnat joi, 25 mai, în prezența primarului Emil Boc, premierului Nicolae Ciucă și a ministrului Transporturilor Sorin Grindeanu.

„Vreau să subliniez colaborarea extraordinară cu ministerul Transporturilor. Și vreau să mulțumesc domnului prim-ministru Nicolae Ciucă pentru susținerea instituțională, financiară și de viziune. Apreciem ce faceți pentru România”, a declarat Emil Boc în timpul conferinței de presă.

Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a recunoscut că este invidios pentru administrația din Cluj-Napoca și a afirmat că și-ar dori să vadă proiecte de acest gen și în Timișoara.

„Sunt invidios pe clujeni. În ultimul an și jumătate am încercat să ne ținem de bornele asumate. Sunt invidios pentru că administrația din Cluj a știut să pună proiecte importante in PNRR”, a declarat Sorin Grindeanu.

Premierul Nicolae Ciucă a subliniat și el că este un proiect în premieră pentru România și că orașul condus de Emil Boc este remarcat la nivelul întregii Europe.

„Se lansează un proiect în premieră în România. Este primul proiect din ultimii 30 de ani de o asemenea valoare și însemnătate. Discutăm de al doilea oraș municipiu de județ care va avea un metrou. Am fost de mai multe ori la Cluj și am discutat o serie întreagă de proiecte care au făcut Clujul să fie remarcat nu doar în regiunea de Nord-Vest, nu doar în România, nu doar în partea est-europeană, ci la nivelul întregii Europe.

În diferite analize găsim municipiul Cluj-Napoca fiind remarcat ca un oraș în care calitatea vieții, evoluția economică, se ridică la nivelul standardelor din țările dezvoltate”, a afirmat Nicolae Ciucă.