Un nou obstacol pentru metroul din Cluj-Napoca. Constructorii întâmpină dificultăți încă de la începutul lucrărilor

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 08:44
361 citiri
Lucrările la metroul din Cluj se desfășoară greoi FOTO Facebook/Asociația Pro Infrastructura

La Cluj-Napoca, lucrările la metrou întâmpină un nou obstacol. Constructorii au dat la 22 de metri adâncime peste o rocă vulcanică dificil de spart. Echipele continuă să execute pereții puțului de lansare pentru viitoarele „cârtițe” TBM, iar după finalizarea acestuia, mașinile vor începe săparea tunelurilor pentru primele șapte stații ale Magistralei I, proiect estimat să se încheie în 2031.

Viceprimarul Dan Tarcea a declarat, pentru Ziua de Cluj, că la 22 de metri adâncime, constructorul a dat peste o rocă vulcanică.

"Ca să spargă 1 metru de rocă vulcanică, în adâncime, pe o lățime de aproximativ 3 metri, sunt nevoie de 10 ore. Utilajele folosesc un ciocan conic de 4 tone, ridicat la 7–10 metri și lăsat repetat în gaura de foraj, pentru a fragmenta roca. După spargere, bucățile sunt extrase și procesul se reia", susține Tarcea, care a mai spus că se lucrează și noaptea.

Peste 20 de panouri vor forma pereții puțului din zona Stației Teilor, locul de lansare pentru TBM-uri. După finalizarea puțului de lansare și a lucrărilor de consolidare, urmează asamblarea TBM-urilor în subteran, care vor porni săpăturile la galeriile subterane.

"Se va face o săpătură la 20-25 de metri adâncime, cu o lățime corespunzătoare, să intre cârtițele. Intră două cârtițe, cu două tunele, un tunel pentru dus, un tunel pentru întors", a explicat, recent, primarul Emil Boc. Primele lucrări se vor executa pentru cele șapte stații dinspre Florești spre Cluj-Napoca.

Pe 25 mai 2023 a fost semnat contractul pentru construirea Magistralei I de metrou din „Capitala Ardealului”. În valoare de două miliarde de euro, lucrările la această linie vor fi finalizate în 2031. Linia 1 de metrou va avea o lungime de 21 de kilometri și 19 stații. Pe 28 februarie 2023 a fost desemnat câștigătorul licitației pentru proiectarea și execuția de lucrări, respectiv asocierea Gulermak – Alstom Transport – Arcada Company.

