Clujul, în mare pericol de a rămâne fără metrou. Probleme cu finanțarea, iar lucrările pot genera tragedii din lipsa de expertiză; Pro Infrastructura: „Este extrem de riscant”

Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, a fost criticat de presa locală și asociațiile de infrastructură pentru că a organizat, în campania electorală, o festivitate de începere a lucrărilor la metroul din Cluj, deşi proiectul a fost retras din PNRR şi nu are asigurată nicio sursă concretă de finanţare. Acesta a răspuns acuzelor arătând cu degetul „răuvoitorii” şi în special Asociaţia Pro Infrastructură că răspândesc informaţii false şi a subliniat că Primăria are un contract semnat cu Ministerul Transporturilor pentru continuarea metroului.

Cu toate acestea, situația lucrărilor pentru metroul din Cluj e mult mai complexă. Deși stadiul este unul de pregătire tehnică activă, săpături propriu-zise pentru tuneluri se lasă așteptate. Proiectul vizează construirea unei magistrale de tip „light metro” (un fel de tramvai subteran), cu o lungime totală de aproximativ 21 de kilometri și 19 stații, însă lucrările tehnice în desfășurare acoperă doar prima etapă, care presupune 9,16 kilometri și 9 stații.

În zona Florești, unde va fi amenajat puțul de lansare a utilajelor de foraj (TBM-uri), s-au efectuat consolidări majore ale terenului. Din cauza riscurilor de alunecare, au fost forați aproape 100 de piloți adânci de 25 de metri pentru stabilizarea solului. Tot aici urmează să se construiască pereții mulați și infrastructura necesară lansării „cârtițelor” care vor săpa tunelurile subterane.

Conform calendarului prezentat de primarul Emil Boc, pe 24 iulie 2025 ar trebui să înceapă lucrările pregătitoare la grinda de ghidaj, iar pe 11 august 2025 se va turna primul perete mulat al puțului de lansare. Ulterior, TBM-urile, deja livrate și aflate în depozit, vor fi asamblate în subteran și vor începe forarea tunelurilor.

În ciuda celor promise de Emil Boc, există critici din partea Asociației Pro Infrastructură, care susține că lucrările sunt în întârziere și că până în acest moment nu a fost efectuată nicio săpătură reală. Organizația susține că lipsesc încă unele avize esențiale și că TBM-urile nu vor putea intra efectiv în acțiune mai devreme de aprilie 2026.

Pentru a înțelege pe deplin problemele pe care le poate întâmpina proiectul metroului din Cluj, redacția Ziare.com l-a contactat pe Ionuț Ciurea, directorul executiv al Asociației Pro Infrastructură.

O discrepanță între „sutele de milioane de euro plătite și ceea ce s-a realizat pe teren”

Referitor la conflictul declanșat cu edilul Emil Boc, care îl acuză ca fiind „răuvoitor”, Ionuț Ciurea a declarat că, prin poziția lui și a asociației pe care o reprezintă, nu își dorește să îl atace personal primar, ci să îi prezinte problemele, în mod obiectiv.

„Nu avem nimic de împărțit cu domnul Boc. Nu avem de împărțit cu nimeni. Nu înțeleg de ce apare această controversă. Noi doar am criticat în mod constructiv modul în care Primăria derulează lucrările, iar poziția noastră a fost clară de la început. Noi considerăm că metroul este necesar în Cluj, deși este o soluție foarte costisitoare, complicată din punct de vedere tehnic și birocratic, și trebuie realizată cu profesionalism. Am spus asta mereu și am cerut întotdeauna aceste lucruri.

Când a început povestea PNRR, am semnalat că sunt alocate 300 de milioane pentru metrou, dar că această sumă este, de departe, insuficientă. Apoi, încă din toamna anului trecut a fost anunțat public că metroul își pierde finanțarea. Domnul Boc ar trebui să înțeleagă că noi nu suntem nici împotriva lui, nici împotriva metroului. Ce îi spunem noi e că trebuie rezolvate autorizațiile de construire, trebuie clarificată finanțarea. Era limpede că banii din PNRR sunt un pas, dar nu soluția completă. Noi nu dorim blocarea proiectului; doar semnalăm problemele de avizare, autorizare și finanțare, precum și discrepanța dintre sutele de milioane de euro plătite și ceea ce s-a realizat pe teren. Dacă cineva consideră că această realitate este normală, problema nu ne mai aparține”, a explicat Ionuț Ciurea.

Ionuț Ciurea (Pro Infrastructură): Primăria condusă de Emil Boc nu știe să gestioneze un astfel de proiect

Potrivit acestuia, Primăria are nevoie urgentă de o echipă de experți care să verifice lucrările făcute de constructori.

„Am spus în fiecare comunicat: primăria trebuie să-și formeze o echipă de experți, oameni capabili, posibil din mediul privat. Evident, asta costă și nu se întâmplă peste noapte, ci în ani de zile. Dacă s-ar fi făcut la timp, acum nu am mai discuta despre lipsă de profesionalism, autorizații de construire acordate pe genunchi, cu doar câteva zile înainte de lansarea lucrărilor.

De când au început „lucrările”, din iunie anul trecut, nu s-a făcut practic nimic. S-a plătit un avans de 232 de milioane de euro și, după doi ani de la semnarea contractului și aproape un an de la expirarea autorizației de proiectare (în septembrie), nu este gata documentația tehnică și nu se vede nimic pe teren, decât câteva elemente de organizare de șantier. Mi se pare o discrepanță uriașă între sumele date și stadiul actual. Aceasta denotă insuficientă capacitate tehnică și administrativă a beneficiarului, adică primăria.

Primăria condusă de Emil Boc nu știe să gestioneze un astfel de proiect, nu are personalul necesar pentru autorizații, avize sau supervizarea constructorului. Supervisorul, în plus, este în conflict de interese, fiind aceeași firmă care a realizat studiul de fezabilitate. În teren, realitatea ridică probleme pe care studiul nu le-a anticipat, iar Primăria nu le înțelege. Adevărul e că, în România, nimeni nu știe să construiască bine un metrou”.

Autorizația de construire aproape că ar fi fost emisă fără avizele necesare. Ionuț Ciurea: „Este extrem de riscant”

Directorul Asociației Pro Infrastructură a subliniat, de asemenea, că nu-l bănuiește pe Emil Boc de corupție, în condițiile în care supervizorul este aceeași firmă care a realizat studiul de fezabilitate, susținând că în opinia lui este vorba doar de lipsă de expertiză din partea Primăriei.

„Nu am acuzat corupție, dar cred că e vorba despre incompetență. E de înțeles că primăria, fără experiență în metrou, nu are de unde să știe tot ce presupune un astfel de proiect. Are nevoie, așa cum am spus, de experți angajați rapid, care să verifice proiectantul, constructorul și supervisorul, și să asigure obținerea tuturor avizelor (ISU, utilități etc.).

Autorizația de construire aproape că a fost emisă fără avizele necesare, ceea ce, deși posibil din punct de vedere legal, este extrem de riscant. Dacă apar probleme cu utilitățile sau structura solului, va trebui o revizuire completă a documentației. Un proiect bine făcut previne surpări, accidente sau blocaje judiciare. Oricând intri în subteran te supui la un risc, chiar și cu cele mai bune tehnologii. Dacă proiectarea și diligențele nu sunt riguroase, pot exista consecințe grave. Sperăm să nu se întâmple nimic, dar nimeni nu își dorește situații periculoase, nici blocaje cauzate de anchete sau procese”, a declarat Ionuț Ciurea.

Contractul de finanțare cu Ministerul Transporturilor ar fi „o fițuică”. Emil Boc n-a reușit să ajungă la rezultatul lui Băluță, de la Sectorul 4

Ionuț Ciurea spune că Emil Boc nu ar trebui să se bazeze prea mult pe acordul semnat cu Ministerul Transporturilor pentru finanțarea metroului, deoarece acel document nu garantează sume clare de bani. În plus, deși Boc susține că Asociația Pro Infrastructura îl critică doar pentru că ar fi apropiată de USR, Ciurea îl dă ca exemplu tocmai pe Daniel Băluță, primarul PSD al Sectorului 4.

„Este o practică frecventă să semnezi un acord de finanțare cu Ministerul Transporturilor (MT), însă acesta nu garantează sume certe, e mai degrabă o fițuică ce arată că a existat o înțelegere că vor exista resurse, de exemplu din PNRR. În realitate, banii au venit tot din bugetul de stat. În iunie anul trecut, domnul Ciolacu a plătit 170 de milioane de euro din fondul de rezervă al Guvernului, sumă care nu va fi decontată din PNRR.

Linia M4, din București, cu finanțare similară, a reușit prin Primăria Sectorului 4, condusă de Băluță (PSD) să depună cereri de 3,5 miliarde de euro în programul de transport. La Cluj, primăria PNL nu a făcut-o, un paradox politic pe care îl semnalăm, deși Emil Boc ne pune pune eticheta de „useriști”.

În concluzie, nu suntem împotriva lui Boc sau a metroului. Trebuie doar să mergem înainte cu profesionalism, să nu îngropăm banii în găuri și să nu repetăm experiența cu Metroul de la Drumul Taberei din București, unde demararea lucrărilor a durat 10 ani și două stații au rămas restricționate încă doi ani după finalizare. Clujul are nevoie de expertiză tehnică și administrativă în primărie, de o echipă capabilă să verifice proiectantul, constructorul și toate avizele, pentru a nu rămâne blocat ani de zile pe hârtii”, a conchis Ionuț Ciurea.

