Cârtița „Sfânta Maria” a început lucrările la secțiunea sudică a metroului M6 Otopeni-București. Ce se întâmplă cu finanțarea proiectului FOTO

Lucrările de săpare a tunelurilor pentru magistrala M6, care va lega aeroportul „Henri Coandă” Otopeni de centrul Capitalei, avansează într-un ritm bun, a anunțat Asociația Pro Infrastructură luni, 18 august. Cârtița „Sfânta Maria” a început deja să foreze la Aeroportul Băneasa partea sudică a noii magistrale.

„Astăzi (luni, n.r.), în jurul orei 12:15, primul TBM a străpuns peretele stației Aeroport Băneasa de pe secțiunea sudică a Magistralei M6 de metrou din București. Cârtița botezată „Sfânta Maria” a forat aproximativ 900 de metri între PLS Tokyo (zona Mall Băneasa) și această stație în 4 luni și-un pic, fiind lansată în 9 aprilie 2025. Va poposi aici o vreme pentru revizie și apoi va reporni spre stația Gara Băneasa de lângă Fântâna Miorița, unde este așteptată în 2-3 luni din momentul în care se pune din nou la treabă”, a transmis Asociația Pro Infrastructură pe Facebook.

Lucrările la noua magistrală de metrou continuă și pe sensul opus, unde forează a doua cârtiță utilizată în proiect.

„Pe sensul celălalt, la mai puțin de 500 de metri în spate, se află cârtița „Sfânta Ana” care va ajunge în stația Aeroport Băneasa în luna septembrie, dacă va reuși să sape 12 metri zilnic, în medie. Recordul a fost 24 de metri într-o singură zi”, se arată în mesajul asociației.

Finanțarea Magistralei M6 Otopeni

Reprezentanții Asociației Pro Infrastructură trag un semnal de alarmă privind finanțarea.

„Ne bucurăm să vedem progres în teren, însă marea necunoscută rămâne finanțarea. Stațiile 1 Mai-Tokyo au fost aprobate de Comisia Europeană să primească fonduri de coeziune. Oficialii Metrorex și MT au încercat să înlocuiască în PNRR magistrala M4 Gara de Nord-Filaret cu aceasta. Numai că acum finanțarea PNRR s-a evaporat și proiectul trebuie readus urgent în Programul Transport”, spun reprezentanții Pro Infrastructură.

Pe secțiunea M6 Sud, în cazul unor întârzieri la lucrări, costurile zilnice pot ajunge chiar la 3,5 milioane de euro.

„Lunar, șantierul poate aduna până la 3,5 milioane de euro costuri fixe chiar dacă nu se mișcă un deget. Dacă nu vrem să pățim ca la Magistrala M5, care a suferit aproape doi ani din lipsa banilor, unde instanța ne-a pus să achităm vreo 40 de milioane euro daune către constructor, trebuie să mai găsim ceva prin buzunare și pentru M6... Sud”, potrivit Asociației Pro Infrastructură.

În cazul M6 Nord, pierderea finanțării din fonduri nerambursabile înseamnă că statul român trebuie să identifice rapid sumele necesare.

„O situație și mai dificilă este pe M6 Nord, între stațiile Washington și Otopeni, unde Comisia Europeană a refuzat finanțarea din fonduri nerambursabile și statul este nevoit să asigure banii exclusiv de la buget și din împrumuturi”, se încheie mesajul Pro Infrastructură.

