Cârtița „Sfânta Maria” a început lucrările la secțiunea sudică a metroului M6 Otopeni-București. Ce se întâmplă cu finanțarea proiectului FOTO

Autor: Eugen Porojan
Marti, 19 August 2025, ora 09:37
105 citiri
Cârtița „Sfânta Maria” a început lucrările la secțiunea sudică a metroului M6 Otopeni-București. Ce se întâmplă cu finanțarea proiectului FOTO
A început forarea tunelurilor din secțiunea Sud a magistralei M6 Otopeni-București FOTO Facebook /Asociația Pro Infrastructură

Lucrările de săpare a tunelurilor pentru magistrala M6, care va lega aeroportul „Henri Coandă” Otopeni de centrul Capitalei, avansează într-un ritm bun, a anunțat Asociația Pro Infrastructură luni, 18 august. Cârtița „Sfânta Maria” a început deja să foreze la Aeroportul Băneasa partea sudică a noii magistrale.

„Astăzi (luni, n.r.), în jurul orei 12:15, primul TBM a străpuns peretele stației Aeroport Băneasa de pe secțiunea sudică a Magistralei M6 de metrou din București. Cârtița botezată „Sfânta Maria” a forat aproximativ 900 de metri între PLS Tokyo (zona Mall Băneasa) și această stație în 4 luni și-un pic, fiind lansată în 9 aprilie 2025. Va poposi aici o vreme pentru revizie și apoi va reporni spre stația Gara Băneasa de lângă Fântâna Miorița, unde este așteptată în 2-3 luni din momentul în care se pune din nou la treabă”, a transmis Asociația Pro Infrastructură pe Facebook.

Lucrările la noua magistrală de metrou continuă și pe sensul opus, unde forează a doua cârtiță utilizată în proiect.

„Pe sensul celălalt, la mai puțin de 500 de metri în spate, se află cârtița „Sfânta Ana” care va ajunge în stația Aeroport Băneasa în luna septembrie, dacă va reuși să sape 12 metri zilnic, în medie. Recordul a fost 24 de metri într-o singură zi”, se arată în mesajul asociației.

Finanțarea Magistralei M6 Otopeni

Reprezentanții Asociației Pro Infrastructură trag un semnal de alarmă privind finanțarea.

„Ne bucurăm să vedem progres în teren, însă marea necunoscută rămâne finanțarea. Stațiile 1 Mai-Tokyo au fost aprobate de Comisia Europeană să primească fonduri de coeziune. Oficialii Metrorex și MT au încercat să înlocuiască în PNRR magistrala M4 Gara de Nord-Filaret cu aceasta. Numai că acum finanțarea PNRR s-a evaporat și proiectul trebuie readus urgent în Programul Transport”, spun reprezentanții Pro Infrastructură.

Pe secțiunea M6 Sud, în cazul unor întârzieri la lucrări, costurile zilnice pot ajunge chiar la 3,5 milioane de euro.

„Lunar, șantierul poate aduna până la 3,5 milioane de euro costuri fixe chiar dacă nu se mișcă un deget. Dacă nu vrem să pățim ca la Magistrala M5, care a suferit aproape doi ani din lipsa banilor, unde instanța ne-a pus să achităm vreo 40 de milioane euro daune către constructor, trebuie să mai găsim ceva prin buzunare și pentru M6... Sud”, potrivit Asociației Pro Infrastructură.

În cazul M6 Nord, pierderea finanțării din fonduri nerambursabile înseamnă că statul român trebuie să identifice rapid sumele necesare.

„O situație și mai dificilă este pe M6 Nord, între stațiile Washington și Otopeni, unde Comisia Europeană a refuzat finanțarea din fonduri nerambursabile și statul este nevoit să asigure banii exclusiv de la buget și din împrumuturi”, se încheie mesajul Pro Infrastructură.

Cel mai mare obstacol care blochează accesul românilor la muncă și educație, ignorat de autorități: „Se cheltuie pe transport la același nivel ca pentru sănătate”
Cel mai mare obstacol care blochează accesul românilor la muncă și educație, ignorat de autorități: „Se cheltuie pe transport la același nivel ca pentru sănătate”
Într-un dialog recent cu Ziare.com, Ionuț Ciurea, directorul executiv al Asociației Pro Infrastructură, a făcut un apel către autorități pentru conștientizarea fenomenului de „sărăcie...
Scandal mocnit de peste un an, pentru penalități de 266 de milioane de lei. România ar putea pierde cele 37 de trenuri noi Coradia Stream
Scandal mocnit de peste un an, pentru penalități de 266 de milioane de lei. România ar putea pierde cele 37 de trenuri noi Coradia Stream
Alstom ar putea rezilia contractul pentru livrarea a 37 de trenuri Coradia Stream în România dacă penalitățile pentru întârzieri depășesc costul rezilierii, avertizează Asociația Pro...
#metrou Otopeni, #magistrala m6 Bucuresti, #metrou Bucuresti Otopeni, #asociatia pro infrastructura , #metrou
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"I-au distrus viata!" A ajuns de nerecunoscut, la 15 ani dupa ce a plecat de la FCSB
ObservatorNews.ro
Bugetarii care vor avea salariile taiate cu 30%. Venitul sefilor din institutii
DigiSport.ro
Lovitura de proportii: vor sa-i achite clauza de reziliere lui Edi Iordanescu! Salariu urias pentru antrenor

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Grecii se revoltă din cauza românilor și bulgarilor care cumpără case de vacanță în zonele turistice. Motivul pentru care solicită intervenția guvernului
  2. Cârtița „Sfânta Maria” a început lucrările la secțiunea sudică a metroului M6 Otopeni-București. Ce se întâmplă cu finanțarea proiectului FOTO
  3. Liderul opoziției maghiare se teme că Rusia va interveni în alegerile din Ungaria, pentru a-l menține la putere pe Viktor Orbán
  4. Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei riscă până la închisoare până la 10 ani. 32 de capete de acuzare, inclusiv 4 violuri
  5. Coreea de Nord se pregătește de război nuclear cu SUA și Coreea de Sud. Ordinul dat de liderul Kim Jong-un
  6. Ce i-a spus Trump lui Macron în apropierea unui microfon uitat deschis. Președintele Franței crede că Ucraina și Rusia ar trebui să negocieze bilateral
  7. Negocieri la Casa Albă, atacuri în Ucraina. Rusia a lansat drone și rachete balistice la scurt timp după întâlnirea lui Trump cu liderii europeni
  8. Semnalul de alarmă tras de CTP: „Există o probabilitate înspăimântătoare ca peste o lună și ceva în R. Moldova să avem graniță cu Rusia!”
  9. Cât costă și de unde poate fi cumpărat costumul pentru care Zelenski a fost lăudat la Casa Albă. Schimb de replici cu ziaristul care l-a criticat la vizita trecută
  10. Meteorologii au anunțat prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Ce ne așteaptă în luna septembrie