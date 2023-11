Noua stație de metrou Tudor Arghezi a fost inaugurată. Programul ciudat al trenurilor până la finalul anului 2023 VIDEO

Călători pe peronul noii stații de metrou Tudor Arghezi FOTO Facebook/ Ce facem in sectorul 4

Staţia de metrou "Tudor Arghezi", construită pe magistrala 2 Pipera-Berceni, a fost deschisă călătorilor miercuri, 15 noiembrie, la ora 11.30.

Circulaţia trenurilor se va realiza, într-o primă fază, în sistem pendulă, pe o singură linie, între noua staţie şi Berceni, deoarece sistemul de semnalizare şi automatizare a traficului nu a fost finalizat în integralitate.

"Avem asigurări că sistemul de semnalizare şi automatizare a traficului se va finaliza într-o perioadă nu foarte lungă, poate până la sfârşitul anului, astfel încât trenurile să circule, în mod normal, de la Pipera până la Tudor Arghezi. (...) Sistemul pendulă presupune un interval de circulaţie de opt minute, iar pe relaţia Berceni - Pipera trenurile vor circula la un interval de patru minute.

După finalizarea sistemului de automatizare şi siguranţa traficului, circulaţia se va realiza la un interval de patru minute. Vom monitoriza această circulaţie, astfel încât trenurile care vor sosi în staţia Berceni dinspre Arghezi să se sincronizeze cu cele care vin dinspre staţia de pe relaţia Pipera - Berceni, timpii de aşteptare să fie mininali", a declarat directorul general al Metrorex, Mariana Miclăuş, într-o conferinţă de presă.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a precizat că, într-o săptămână, autoritatea locală va decide dacă parcarea care a fost dată în folosinţă în zona noii staţii de metrou va rămâne gratuită o perioadă de timp.

"Este o practică pe care inclusiv lanţurile comerciale o au, aceea de a lăsa oamenii să se acomodeze cu aceste facilităţi, dar, cu certitudine, chiar dacă nu începând de astăzi, într-un viitor apropiat, va exista o taxă pentru această parcare, pentru că toate aceste investiţii şi aceste facilităţi au nevoie, la rândul lor, de mentenanţă", a explicat primarul.

El a informat că, în următoarele săptămâni, va fi lansată pe SICAP licitaţie pentru proiectul magistralei M4 de metrou Gara de Nord - Gara Progresul.

La inaugurarea staţiei de metrou "Tudor Arghezi" au mai participat preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma, şi prefectul Capitalei, Rareş Hopincă.

Staţia de metrou "Tudor Arghezi", singura astfel de facilitate construită de o autoritate locală în România, în parteneriat cu Metrorex, este o investiţie în valoare de 50 de milioane de euro - fonduri nerambursabile. Împreună cu linia de legătură, noua staţie are o suprafaţă de peste 15.000 de metri pătraţi, între staţia Berceni, actualul capăt al Magistralei 2, şi Şoseaua de Centură, şi are un traseu cu o lungime totală de 1,6 kilometri, a informat Primăria Sectorului 4. Staţia este construită la nivel suprateran şi are un regim de înălţime de P+2E.

