Bucureștiul va avea o nouă magistrală de metrou: 15 stații, 13 km lungime, va lega Bragadiru de Voluntari

Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a semnat, miercuri, 3 septembrie, alături de ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian-Constantin Șerban, directorul general al Metrorex SA, Mariana Miclăuș, președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, și primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, protocolul de asociere privind realizarea Magistralei M7 de metrou, Bragadiru-Voluntari.

Reprezentanții Primăriei Sectorului 5 au scris, miercuri, pe Facebook, că în sarcina autorității locale intră: achiziția serviciilor de proiectare și asistență tehnică, faza studiu de fezabilitate, în vederea elaborării documentațiilor tehnico-economice necesare pentru constituirea obiectivului de investiții aferent lucrării de rețea de metrou Magistrala 7; finanțarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică de elaborare a documentației tehnico-economice pentru constituirea obiectivului de investiții; predarea documentației tehnico-economice în vederea constituirii de către Metrorex SA a obiectivului de investiții.

Conform reprezentanților autorității locale, Magistrala 7 va cuprinde 15 stații, pe o lungime de 13 kilometri și va asigura conexiunea între sud-vestul și nord-estul Capitalei. Aceasta va traversa zone dens populate, precum Rahova, Piața Unirii, Calea Moșilor, Colentina și Voluntari.

Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a transmis că este 'un proiect ambițios, cu impact major pentru Sectorul 5', dar și pentru Capitală.

'Acesta va avea numeroase beneficii pentru cetățeni: va reduce poluarea, va decongestiona traficul rutier și va reduce accidentele. De asemenea, putem spune că va contribui și la îmbunătățirea sănătății populației. Primăria Sectorului 5, în calitate de lider al asocierii, va face toate demersurile necesare pentru depunerea cererii de finanțare în cadrul Programului Transport 2021-2027, pentru realizarea studiului de fezabilitate aferent Magistralei M7 de metrou', a adăugat Vlad Popescu Piedone.

