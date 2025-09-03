Bucureștiul va avea o nouă magistrală de metrou: 15 stații, 13 km lungime, va lega Bragadiru de Voluntari

Autor: Silvia Salcie
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 15:39
829 citiri
Bucureștiul va avea o nouă magistrală de metrou: 15 stații, 13 km lungime, va lega Bragadiru de Voluntari
Statție de metrou FOTO / Facebook Metrorex

Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a semnat, miercuri, 3 septembrie, alături de ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian-Constantin Șerban, directorul general al Metrorex SA, Mariana Miclăuș, președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, și primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, protocolul de asociere privind realizarea Magistralei M7 de metrou, Bragadiru-Voluntari.

Reprezentanții Primăriei Sectorului 5 au scris, miercuri, pe Facebook, că în sarcina autorității locale intră: achiziția serviciilor de proiectare și asistență tehnică, faza studiu de fezabilitate, în vederea elaborării documentațiilor tehnico-economice necesare pentru constituirea obiectivului de investiții aferent lucrării de rețea de metrou Magistrala 7; finanțarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică de elaborare a documentației tehnico-economice pentru constituirea obiectivului de investiții; predarea documentației tehnico-economice în vederea constituirii de către Metrorex SA a obiectivului de investiții.

Conform reprezentanților autorității locale, Magistrala 7 va cuprinde 15 stații, pe o lungime de 13 kilometri și va asigura conexiunea între sud-vestul și nord-estul Capitalei. Aceasta va traversa zone dens populate, precum Rahova, Piața Unirii, Calea Moșilor, Colentina și Voluntari.

Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a transmis că este 'un proiect ambițios, cu impact major pentru Sectorul 5', dar și pentru Capitală.

'Acesta va avea numeroase beneficii pentru cetățeni: va reduce poluarea, va decongestiona traficul rutier și va reduce accidentele. De asemenea, putem spune că va contribui și la îmbunătățirea sănătății populației. Primăria Sectorului 5, în calitate de lider al asocierii, va face toate demersurile necesare pentru depunerea cererii de finanțare în cadrul Programului Transport 2021-2027, pentru realizarea studiului de fezabilitate aferent Magistralei M7 de metrou', a adăugat Vlad Popescu Piedone.

Cătălin Drulă spune că metroul București poate fi integrat cu STB, dar cu o condiție: ”Subvenția la metrou este de un miliard de lei” VIDEO
Cătălin Drulă spune că metroul București poate fi integrat cu STB, dar cu o condiție: ”Subvenția la metrou este de un miliard de lei” VIDEO
Fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, posibil candidat la USR pentru Primăria București, este de părere că metroul din București ar putea fi integrat cu STB și să intre în...
AUR vrea să-l aducă pe Ilie Bolojan în Comisia pentru cercetarea abuzurilor din Parlament. Motivele din spatele demersului
AUR vrea să-l aducă pe Ilie Bolojan în Comisia pentru cercetarea abuzurilor din Parlament. Motivele din spatele demersului
Partidul condus de George Simion vrea să-l aducă pe Ilie Bolojan în Comisia pentru cercetarea abuzurilor din Parlament. AUR se bazează pe faptul că la conducerea acesteia se află chiar un...
#metrou, #metrou Bucuresti, #magistrala, #zone , #metrou
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
L-au deturnat pe Ianis Hagi: "Transferul anului". Romanul a ales cea mai mare oferta si semneaza
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Vacanta de cosmar la 5 stele. Patania unei turiste romance a starnit scandal pe internet: "Nu mai poti face nimic"

Ep. 122 - Femeie păcălită de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Iranul își ascunde echipamentele nucleare critice. Un nou conflict între Israel și Iran ar putea izbucni până la sfârșitul anului
  2. Bucureștiul va avea o nouă magistrală de metrou: 15 stații, 13 km lungime, va lega Bragadiru de Voluntari
  3. Anunț de ultimă oră al președintelui României. Ce spune Nicușor Dan despre întâlnirea lui Năstase și Dăncilă cu Xi și Putin
  4. Femeia bătută și călcată cu mașina de amant nu a mai putut fi salvată. Victima a murit la spital
  5. CTP, reacție-surpriză după vizita lui Năstase și Dăncilă în China: „Vedete ale naționalismului conspiraționist cretin”
  6. Șefa ICCJ, Lia Savonea, refuză întâlnirea cerută de ministrul Justiției Radu Marinescu: „Pare mai degrabă un exercițiu de imagine decât un dialog real”
  7. Ponta, atac la adresa ministrei Oana Țoiu, după vizita lui Năstase și Dăncilă în China: „Mentalitate de bolșevic, un accident rușinos al istoriei”
  8. Rusia numește prețul păcii cu Ucraina: anexarea celor șase teritorii ucrainene să fie recunoscută internațional. Reacția Kievului
  9. Bolojan le spune primarilor pe cine să dea afară mai întâi: „Dacă este supradimensionat personalul, începi cu pilele, cu simpatiile”
  10. Turiști români înșelați în Bulgaria: ”Încearcă metoda Maradona!”