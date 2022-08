Motivul incredibil pentru care metroul din San Francisco ”a angajat” o pasăre de pradă VIDEO

Un nou ”impiegat” a fost observat în ultimele luni de călătorii care circulă cu metroul în regiunea San Francisco Bay Area din California, relatează Reuters.

Stația El Cerrito del Norte este supravegheată de un uliu-erete în vârstă de cinci ani, dar nu pentru a-i prinde pe călătorii fără bilet, ci pentru a îndepărta porumbeii.

Ricky Ortiz, şoimar în cadrul Falcon Force şi supraveghetorul lui Pac-Man patrulează prin staţii însoţit de pasărea de pradă în această vară, în urma unui contract încheiat cu Sistemul de transport rapid din Bay Area (BART), pentru a ţine porumbeii la distanţă şi a proteja călătorii de găinaţul de porumbel.

Meet Pac-Man. He’s a Harris hawk, a working bird whose job is pest control. @SFBART hired him and his owner, Ricky Ortiz, to scare pooping pigeons away from the #ElCerrito station. @NPR’s @MorningEdition paid them a visit: https://t.co/4Mry2r2k9k 🐦💩🚈🦅🎙 w @rachel_treisman pic.twitter.com/EHtxcZMeLp