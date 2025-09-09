Business Focus: Quarterly Report 9 - transmisie online

Începe construirea stației de metrou Otopeni, de pe Magistrala 6. Ce restricții de circulație sunt în zonă

Autor: Mihai Diac
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 22:05
170 citiri
Lucrările la M6 continuă greoi - FOTO Pro Infrastructură

Restricții de trafic sunt instituite începând de marți, 9 septembrie 2025, pe DN1 - Calea Bucureștilor (zona Otopeni), în vederea desfășurării lucrărilor la viitoarea stație de metrou 'Otopeni'.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că sunt impuse restricții de circulație pe DN1 - Calea Bucureștilor (zona Otopeni), în vederea desfășurării lucrărilor la viitoarea stație de metrou 'Otopeni', în cadrul proiectului Magistrala 6 care va asigura legătura directă de la Gara de Nord la Aeroportul Internațional.

Restricția de trafic are caracter permanent începând cu data de 9 septembrie, ora 20:00, până la finalizarea lucrărilor.

În această perioadă, circulația se va desfășura pe câte două benzi pe fiecare sens, cu repoziționarea parapetului median.

O parte a traficului pe direcția București - Ploiești va fi deviată pe rețeaua stradală a orașului Otopeni: DN1 (kilometrul 13 + 750 metri) - strada Polonă - strada Floare de Cais - strada Argeș - strada Traian - strada Oituz - DN1 (kilometrul 14 + 650 metri).

Circulația pietonilor va fi asigurată pe trasee provizorii.

Accesul auto către strada 23 August din DN1 va fi restricționat.

Poliția recomandă ca rute alternative:

* spre localitatea Tunari: DN1 - strada Oituz - strada Floare de Cais - strada 23 August;

* spre DN1 din interiorul Otopeniului: strada Floare de Cais - strada Polonă sau strada Traian - strada Oituz / strada Mărășești.

Se recomandă conducătorilor auto să respecte restricțiile de trafic impuse, să reducă viteza în zona lucrărilor, să se asigure corespunzător înainte de schimbarea benzii, semnalizând din timp această intenție, și să evite orice manevră riscantă.

Cristian Tudor Popescu a vorbit marți seară, 9 septembrie, despre o eventuală demisie a lui Ilie Bolojan, în cazul în care reforma pensiilor magistraților nu va trece de Curtea...
