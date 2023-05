Cum vor arăta trenurile pentru metroul de Drumul Taberei, aduse din Brazilia: "Primul va sosi în luna august a acestui an"

Primul tren din cele 13 din comanda către Alstom ar urma să ajungă în România în august. Trenurile de metrou care vor circula pe Magistrala 5 de metrou vor fi aduse din Brazilia, au declarat reprezentanții Metrorex.

„Trenurile de metrou ce urmează a fi livrate de către Alstom pentru a fi folosite pe Magistrala 5 sunt produse complexe ce cuprind subansamble produse de către Alstom în mai multe locații ale acestei firme din lume, precum și de alți subfurnizori consacrați în domeniu la nivel mondial. Asamblarea finală a acestor trenuri este realizată la fabrica Alstom din Taubaté (São Paulo), Brazilia”, a declarat Mariana Miclăuș, directorul general al Metrorex, pentru economica.net.

"Vor avea un design oarecum asemănător cu celelalte trenuri Metrorex"

Aceasta a precizat că aceste trenuri vor avea un design oarecum asemănător cu celelalte trenuri Metrorex, dar personalizat atât din punct de vedere estetic, cât și cromatic, avându-se în vedere încadrarea în arhitectura și cromatica Magistralei 5.

Legat de cele 17 trenuri pentru care Metrorex a prevăzut opțiunea de achiziție ulterioară, deși sunt destinate tot pentru Magistrala 5 de metrou, acestea ar putea să fie distribuite și pe alte magistrale, potrivit șefei Metrorex.

„Referitor la contractul de achiziție 13 trenuri de metrou, a fost încheiat în 2020, primul tren trebuia să vină în luna iunie 2022, are o întârziere de aproximativ 14 luni. Furnizorul ne-a informat că are o întârziere – invocând motive de aprovizionare, criză globală, așteptăm documente justificative în acest sens -, dar ne-a informat că primul tren va sosi în luna august a acestui an, astfel încât cu o frecvență de două trenuri pe lună la livrare, cel de-al 13-lea tren să poată să ajungă în România în ianuarie”, a precizat directorul general al Metrorex.

Fiecare tren va trebui să treacă niște teste de anduranță și agrementare de la Autoritatea Feroviară Română.

Metrorex a semnat în 2020 contractul pentru cele 13 trenuri de metrou ce urmează să fie introduse pe Magistrala 5.

Valoarea contractului pentru cele 13 trenuri depăşeşte 100 de milioane de euro, dar înţelegerea poate fi extinsă cu opţiunea de livrare a încă 17 trenuri, pe baza unei comenzi din partea beneficiarului, iar valoarea totală a proiectului poate urca la 240 de milioane de euro.

