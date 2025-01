Ca răspuns la comentariile preşedintelui ales al SUA, Donald Trump, privind redenumirea Golfului Mexic în „Golful Americii”, preşedintele mexican Claudia Sheinbaum a declarat miercuri, 8 ianuarie, că actuala denumire este recunoscută la nivel internaţional, relatează Reuters.

Claudia Sheinbaum l-a criticat pe Trump, spunând că acesta trăieşte în trecut. „Cred că i-au spus greşit preşedintelui (ales) Trump, i-au spus că Felipe Calderon este încă preşedinte”, a comentat Sheinbaum.

Calderon a condus Mexicul din 2006 până în 2012.

„Dar nu, în Mexic oamenii sunt la conducere”, a adăugat Sheinbaum.

În cadrul unei conferinţe de presă, Sheinbaum a arătat şi o hartă istorică a fostului Mexic, care includea teritorii care acum fac parte din Statele Unite. „America mexicană, sună bine”, a comentat ea ironic, copiindu-l pe Donald Trump care spusese că „sună bine” denumirea de „Golful Americii”.

🚨BREAKING: President of Mexico Claudia Sheinbaum says Mexico will call half of the United States

“MEXICAN AMERICA”🇲🇽🇺🇸

A name from 1607.

Responding to Trump’s Gulf of America comment she says impossible because the United Nations recognizes the name Gulf of Mexico. The UN🤣 pic.twitter.com/2WdlLuknO0