Atac cu drone în celebrul oraș mexican de graniță Tijuana. Au fost vizate clădiri judiciare FOTO/VIDEO

Clădiri judiciare din oraşul mexican de frontieră Tijuana, un punct de trecere-cheie în Statele Unite şi al traficului de droguri, au fost atacate cu drone, anunţă joi, 16 octombrie, procuroarea statului mexican Baja California (nord-est), María Elena Andrade, relatează AFP.

Dronele au lansat explozivi artizanali care conţineau cuie, bile şi şrapnel, care au provocat doar pagube materiale, anunţă procuroarea din Tijuana, María Elena Andrade.

🚨ATAQUE con DRONES🚨‼️ Fiscalía de BC, en Playas de Tijuana! Tres granadas, al parecer un persona armada al interior de las instalaciones pic.twitter.com/kzwd8pDdqF — Julio Campos (@JulioCa99947150) October 16, 2025

Tijuana este un oraş important de trecere în Statele Unite a persoanelor şi mărfurilor.

🚨 #Tijuana | Nuevo nivel de violencia, la sede de la Fiscalía General del Estado en Playas de Tijuana fue atacada con drones que portaban explosivos. No hay heridos, pero el mensaje es claro: el crimen organizado ya usa tecnología de guerra para desafiar al Estado y aterrorizar… pic.twitter.com/0V7quq3tZa — Gildo Garza (@GildoGarzaMx) October 16, 2025

În iunie, autorităţile mexicane au descoperit la Tijuana un tunel folosit în trimiterea de droguri.

Ads