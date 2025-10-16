Atac cu drone în celebrul oraș mexican de graniță Tijuana. Au fost vizate clădiri judiciare FOTO/VIDEO

Joi, 16 Octombrie 2025, ora 12:48
Atac cu drone în celebrul oraș mexican de graniță Tijuana. Au fost vizate clădiri judiciare FOTO/VIDEO
Locul atacului cu drone Foto: Captură video/X/@JulioCa99947150

Clădiri judiciare din oraşul mexican de frontieră Tijuana, un punct de trecere-cheie în Statele Unite şi al traficului de droguri, au fost atacate cu drone, anunţă joi, 16 octombrie, procuroarea statului mexican Baja California (nord-est), María Elena Andrade, relatează AFP.

Dronele au lansat explozivi artizanali care conţineau cuie, bile şi şrapnel, care au provocat doar pagube materiale, anunţă procuroarea din Tijuana, María Elena Andrade.

Tijuana este un oraş important de trecere în Statele Unite a persoanelor şi mărfurilor.

În iunie, autorităţile mexicane au descoperit la Tijuana un tunel folosit în trimiterea de droguri.

