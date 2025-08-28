Bătaie în Senatul mexican, în timpul intonării imnului național: „Te bat de nu te vezi, te omor!” VIDEO

Senatul Mexicului a fost scena unor violențe miercuri, 27 august, după ce un lider al unui partid de opoziție l-a apucat de braț pe președintele camerei în timp ce sesiunea se încheia. Mai multe persoane au fost apoi actorii unor scene de lovituri cu pumnul, îmbrânceli și strigăte.

Alejandro „Alito” Moreno, liderul Partidului Revoluționar Instituțional (PRI), de opoziție, s-a îndreptat spre președintele Senatului, Gerardo Fernández Noroña, din partidul de guvernământ Morena, în timp ce parlamentarii cântau imnul național pentru a marca sfârșitul audierii zilei, scrie Reuters.

Bataia a izbucnit după o „dezbatere dificilă” despre prezența forțelor armate din alte țări în Mexic, a declarat ulterior Fernández Noroña la o conferință de presă.

Într-o înregistrare video transmisă în direct, Moreno putea fi văzut apropiindu-se de Fernández Noroña, spunând în mod repetat: „Vă rog să mă lăsați să vorbesc” și apucându-l pe Fernández Noroña de braț.

„Nu mă atingeți”, a răspuns Fernández Noroña.

Mexico’s Congress. NMás cameras show PRI leader Alejandro “Alito” Moreno clashing with Senate president Gerardo Fernández Noroña. Quadratín photos confirm Rubén Moreira was also on the floor, standing at Moreno’s side as the fight broke out.pic.twitter.com/ohdkyNe13w — Sean M. Campbell (@campbellmsean) August 28, 2025

În cele din urmă, cei doi au început să se împingă, Moreno doborând un fotograf. Un alt parlamentar a intrat și el în încăierare, lovindu-l pe Fernández Noroña în timp ce acesta încerca să se îndepărteze.

„Moreno a început să tragă de mine, să mă atingă, să mă împingă. M-a lovit și mi-a spus: Te bat de nu te vezi, te voi omorî!”, a declarat Fernández Noroña.

Mexico's senate erupted into violence with punches, pushing and shouting after an opposition party leader grabbed the chamber's president as the session was wrapping up https://t.co/9MLUQjnfwP pic.twitter.com/FMEIZbwR7a — Reuters (@Reuters) August 28, 2025

Fernández Noroña a declarat că va convoca o ședință de urgență pentru vineri și va propune excluderea lui Moreno și a altor trei parlamentari PRI din cauza conflictului.

Moreno se apără spunând că Fernández Noroña l-a atacat primul.

