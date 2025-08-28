Bătaie în Senatul mexican, în timpul intonării imnului național: „Te bat de nu te vezi, te omor!” VIDEO

Autor: Maria Mora
Joi, 28 August 2025, ora 12:19
202 citiri
Bătaie în Senatul mexican, în timpul intonării imnului național: „Te bat de nu te vezi, te omor!” VIDEO
Bataie în Senatul mexican FOTO X/Sean M. Campbell

Senatul Mexicului a fost scena unor violențe miercuri, 27 august, după ce un lider al unui partid de opoziție l-a apucat de braț pe președintele camerei în timp ce sesiunea se încheia. Mai multe persoane au fost apoi actorii unor scene de lovituri cu pumnul, îmbrânceli și strigăte.

Alejandro „Alito” Moreno, liderul Partidului Revoluționar Instituțional (PRI), de opoziție, s-a îndreptat spre președintele Senatului, Gerardo Fernández Noroña, din partidul de guvernământ Morena, în timp ce parlamentarii cântau imnul național pentru a marca sfârșitul audierii zilei, scrie Reuters.

Bataia a izbucnit după o „dezbatere dificilă” despre prezența forțelor armate din alte țări în Mexic, a declarat ulterior Fernández Noroña la o conferință de presă.

Într-o înregistrare video transmisă în direct, Moreno putea fi văzut apropiindu-se de Fernández Noroña, spunând în mod repetat: „Vă rog să mă lăsați să vorbesc” și apucându-l pe Fernández Noroña de braț.

„Nu mă atingeți”, a răspuns Fernández Noroña.

În cele din urmă, cei doi au început să se împingă, Moreno doborând un fotograf. Un alt parlamentar a intrat și el în încăierare, lovindu-l pe Fernández Noroña în timp ce acesta încerca să se îndepărteze.

„Moreno a început să tragă de mine, să mă atingă, să mă împingă. M-a lovit și mi-a spus: Te bat de nu te vezi, te voi omorî!”, a declarat Fernández Noroña.

Fernández Noroña a declarat că va convoca o ședință de urgență pentru vineri și va propune excluderea lui Moreno și a altor trei parlamentari PRI din cauza conflictului.

Moreno se apără spunând că Fernández Noroña l-a atacat primul.

Ilie Bolojan avertizează că Guvernul n-ar mai avea „legitimitate” dacă reforma pensiilor magistraților cade la CCR. „Uitați-vă unde am ajuns”
Ilie Bolojan avertizează că Guvernul n-ar mai avea „legitimitate” dacă reforma pensiilor magistraților cade la CCR. „Uitați-vă unde am ajuns”
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri seară că dacă proiectul de modificare a pensiilor speciale ale magistraților cade la Curtea Constituțională „e greu de presupus că acest Guvern...
CTP, despre numele vehiculate pentru șefia SRI și SIE: „A ajuns Grindeanu-Știucă să se arate îngrijorat de aceste propuneri prezidențiale din zona AUR”
CTP, despre numele vehiculate pentru șefia SRI și SIE: „A ajuns Grindeanu-Știucă să se arate îngrijorat de aceste propuneri prezidențiale din zona AUR”
Gazetarul Cristian Tudor Popescu vine cu o reacție la informațiile legate de numele vehiculate în presă ca propuneri ale președintelui Nicușor Dan pentru șefia SRI. Acesta susține că...
#Mexic, #bataie senat, #violente Parlament, #incaierare parlamentari , #Mexic
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Scandal monstru la US Open: Townsend si Ostapenko au ajuns la fileu si au oferit scene neverosimile!
ObservatorNews.ro
Mai merita sa fiiantreprenorin Romania?Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiti
DigiSport.ro
"Cea mai frumoasa jurnalista sportiva" a raspuns, dupa decizia prin care "si-a pus in cap" tot internetul

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Pachetul 2 de măsuri fiscale, trimis spre avizare de Guvern. Forma finală a legii privind pensiile care a blocat activitatea instanțelor
  2. „Rusia respinge pacea şi alege teroarea”. Cel puțin 12 oameni, printre care trei copii, au fost uciși la Kiev, în cel mai violent atac de la summitul Trump-Putin FOTO/VIDEO
  3. Atac cu cuțitul pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei. Agresorul, căutat de oamenii legii
  4. Bătaie în Senatul mexican, în timpul intonării imnului național: „Te bat de nu te vezi, te omor!” VIDEO
  5. Restricții de trafic pe autostrăzi pentru montarea unor panouri sau pentru realizarea unor lucrări de reparații. Recomandările Infotrafic pentru șoferi
  6. „Trebuie să vă calmați!”. Reacția SUA după ce Danemarca a acuzat campanii secrete în Groenlanda
  7. Cum a fost posibil ca o femeie să fie jefuită chiar în timp ce se afla pe masa de operație. Metoda folosită de hoțul care ar fi acționat la pont
  8. Președintele Portugaliei îl numește pe Donald Trump „activ sovietic”. „Noua conducere a SUA a favorizat strategic Federația Rusă”
  9. Deputat PSD, despre livratorul străin lovit de un tânăr în București: „Stop rasismului! Condamn ferm atât gestul agresorului, cât și pe cel al instigatorului” FOTO
  10. ”Adevăratul răspuns al Moscovei la eforturile de pace”. Clădirea misiunii UE în Ucraina, atacată cu rachete VIDEO/FOTO