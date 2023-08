Cel mai violent cartel de droguri din Mexic are o unitate de elită de operatori de drone kamikaze pentru a ataca rivalii și forțele de ordine

Unul dintre cele mai violente carteluri din Mexic și-a creat propria unitate de elită de operatori de drone. Grupul este format din oameni foarte bine pregătiți, dedicați modificării dronelor comerciale și transformării lor în bombe zburătoare pentru a le folosi împotriva cartelurilor rivale și a autorităților mexicane. Analiști de securitate din SUA, oficiali mexicani și membri ai cartelurilor au vorbit despre aceasta cu The Daily Beast.

Nemilosul cartel Jalisco New Generation (CJNG) a început să înarmeze drone comerciale în urmă cu mai bine de patru ani, potrivit autorităților mexicane. Crearea de unități specializate de drone indică faptul că acest cartel își schimbă operațiunile cu drone cu viteză mare.

„Am început să ne antrenăm ca grup în 2021, dar abia anul acesta am început să funcționăm”, a declarat pentru The Daily Beast un membru al Jalisco Cartel New Generation al Operadores Droneros (Operatorii de drone), sub condiția anonimatului.

Grupul se ocupă în mare parte cu găsirea și atacarea cartelurilor rivale precum Los Viagras, Knights Templier din Michoacán și Sinaloa Cartel din Jalisco, a spus operatorul cartelului.

„Depinde de ce dronă folosim, dar putem fi la kilometri distanță și să confirmăm că rivalii sunt într-o anumită casă sau vehicul și apoi să prăbușim drona cu explozivi”, a spus el.

Grupul ar fi compus dintr-o duzină de bărbați și operează în prezent doar în statele Michoacán și Jalisco, potrivit operatorului cartelului.

Ads

O secție de poliție din statul Michoacán a confirmat pentru The Daily Beast existența operatorilor de drone care lucrează în cadrul cartelului Jalisco New Generation.

Dronele folosite de cartel sunt produse în principal în China

Dronele folosite de cartel sunt produse în principal în China și cumpărate online prin platforme de vânzare cu amănuntul precum Amazon sau Ebay. Odată ajunși în mâinile acoliților cartelului, aceștia le modifică pentru a transporta o încărcătură de explozibili improvizați, potrivit agentului cartelului.

Unitatea de drone a cartelului Jalisco a fost instruită pentru prima dată de „americani și un columbian”, care le-a arătat cum să aprovizioneze, să zboare și să detoneze o dronă comercială, potrivit sursei cartelului.

Dronele explozive au fost unele dintre cele mai letale arme folosite de carteluri împotriva autorităților mexicane. Acest lucru a fost clar în noiembrie 2022, când un convoi din armata mexicană a fost atacat cu drone explozive de membrii din cartelul Jalisco New Generation în timp ce se apropiau de micul oraș Tepalcatepec din Michoacán. Patru soldați au fost uciși și alți șase au fost răniți în incident.

Ads

La începutul acestei luni, președintele mexican Andrés Manuel López Obrador a prezentat o nouă propunere legislativă pentru a dota forțele de ordine mexicane cu tehnologie anti-drone.

Între 2021 și august anul acesta, armata mexicană a confiscat 23 de drone kamikaze, majoritatea în statele centrale Michoacán, Guerrero și Jalisco - toate statele în care cartelul Jalisco New Generation este foarte activ - conform cifrelor oficiale ale armatei mexicane.

Săptămâna trecută, China a recunoscut, de asemenea, că majoritatea dronelor civile folosite de organizațiile criminale au fost fabricate în staul comunist și a anunțat o serie de sancțiuni și restricții la export începând din această săptămână.

Dar restricțiile la export și propunerea unei noi legi în Mexic ar putea să nu însemne nimic pentru cartelul Jalisco New Generation.

„Înțelegem că guvernele din Mexic și China trebuie să facă ceva, dar sincer, nu ne vom opri. Duce un război, chiar dacă ei nu vor să recunoască. Acesta este un război și ne vom procura armele de oriunde putem”, a spus membrul cartelului.

Ads