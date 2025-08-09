Trump a dat voie Armatei SUA, în secret, să atace cartelurile de droguri și peste granițe. Mexicul nici nu vrea să audă

Autor: Veronica Andrei
Sambata, 09 August 2025, ora 14:14
Claudia Sheinbaum, preşedinta Mexicului FOTO X/@clashreport

Mexicul a exclus posibilitatea ca forțele armate americane să pătrundă pe teritoriul său, după apariția unor informații potrivit cărora președintele american Donald Trump ar fi ordonat Pentagonului să vizeze cartelurile de droguri din America Latină.

Statele Unite nu vor veni în Mexic cu armată”, a declarat vineri președinta Claudia Sheinbaum. „Colaborăm, cooperăm, dar nu va exista nicio invazie. Acest lucru este complet exclus.”

Declarațiile liderului mexican vin în contextul unui articol publicat de The New York Times, care susține că Trump ar fi semnat în secret o directivă ce permite folosirea forței militare în afara granițelor SUA.

Casa Albă nu a comentat în mod direct asupra documentului, dar într-o declarație pentru BBC a transmis că „prioritatea principală a președintelui Trump este protejarea securității interne”.

Directiva menționată pare să fie o continuare a unui ordin executiv emis de Trump la începutul acestui an, prin care opt carteluri de droguri au fost desemnate oficial drept organizații teroriste – șase dintre acestea având legături directe cu Mexicul.

În cadrul unei conferințe de presă, președinta Sheinbaum a afirmat că guvernul mexican a fost informat cu privire la emiterea ordinului, subliniind însă că acesta „nu implică participarea niciunui militar”.

„Nu face parte din niciun acord, dimpotrivă. De fiecare dată când s-a pus problema, răspunsul nostru a fost << Nu >> ”, a adăugat liderul mexican.

Anterior, Sheinbaum avertizase că desemnarea cartelurilor drept organizații teroriste „nu trebuie să devină un pretext pentru încălcarea suveranității Mexicului de către Statele Unite”.

Joi, secretarul de stat Marco Rubio a susținut că desemnarea juridică a cartelurilor va permite Statelor Unite să le combată mai eficient, inclusiv prin intermediul agențiilor de informații și al Departamentului Apărării.

„Trebuie să începem să le tratăm ca pe organizații teroriste înarmate, nu doar ca pe simple rețele de trafic de droguri”, a afirmat Rubio.

The New York Times relatează că directiva semnată de Trump oferă „o bază oficială pentru desfășurarea directă de operațiuni militare” împotriva cartelurilor, atât pe mare, cât și pe teritoriul altor state.

În ultimele luni, Mexicul a colaborat cu Statele Unite pentru a limita fluxurile ilegale de migranți și droguri la granița comună.

Potrivit datelor oferite de Serviciul Vamal și de Protecția Frontierei din SUA, luna iunie a înregistrat cel mai scăzut număr de treceri ilegale ale frontierei din ultimele decenii. Săptămâna trecută, ambasadorul SUA în Mexic, Ronald Johnson, a declarat că capturile de fentanil la frontieră s-au redus cu mai mult de jumătate.

Într-o postare pe platforma X, Johnson a salutat cooperarea dintre Sheinbaum și Trump, afirmând că, datorită acestei colaborări, „cartelurile dau faliment, iar țările noastre sunt mai sigure”.

