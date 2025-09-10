Țara care introduce o taxă de 8% pe jocurile video. Măsura va intra în vigoare de anul viitor

Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 10:59
Gamer Foto: Pexels

Începând cu anul 2026, Mexicul vrea să introducă o taxă de 8% pe jocurile video violente.

Se pare că banii strânși, aproape 10 milioane de dolari, ar urma să finanțeze tratamentul tulburărilor cauzate de utilizarea excesivă a jocurilor video.

Această propunere face parte dintr-un pachet mai complex de taxe pe produse considerate cu impact asupra sănătății, cum ar fi băuturile zaharoase și tutunul.

Guvernul mexican intenționează să impoziteze jocurile video violente ca parte a politicii sale din domeniul sănătății, a transmis marți, 9 septembrie, Ministrul Finanțelor, conform

Le Figaro.

Măsura, inclusă în bugetul pe anul 2026, se află în același pachet cu taxe speciale pe băuturi zaharoase și tutun, a mai spus în timpul unei conferințe de presă ministrul Edgar Amador.

Tot Amador a anunțat că noile taxe „fac parte din politica de sănătate și siguranță, mai degrabă decât din politica fiscală”.

Taxă de 8%

Ministerul Finanțelor nu a specificat criteriile de selectare a jocurilor video vizate, dar a anunțat că taxa va fi de 8%, lucru care ar duce la colectarea a peste 183 de milioane de pesos (9,8 milioane de dolari) în anul 2026.

Ministerul nu a detaliat mecanismul care va fi folosit pentru colectarea taxei, ai cărei dezvoltatori și furnizori operează în general prin intermediul platformelor electronice.

Potrivit unor studii recente, există „o legătură între utilizarea jocurilor video violente și un nivel mai ridicat de agresivitate în rândul adolescenților, precum și efecte sociale și psihologice negative, cum ar fi izolarea și anxietatea”, au afirmat inițiatorii proiectului.

Tot ei mai spun că aceste probleme afectează oamenii „într-un stadiu foarte incipient al potențialului lor economic”, reducându-le capacitatea de dezvoltare și reprezentând „o povară semnificativă pentru sistemele de sănătate”.

Propunerea de buget va fi dezbătută și aprobată de Guvernul din Mexic până pe 15 noiembrie.

