Un turist român care a vrut să intre în Mexic a fost oprit pe aeroport, închis timp de 6 ore într-un centru de detenție, apoi a fost trimis înapoi fără niciun motiv de către autoritățile din Ciudad de Mexico. Emil Oprișa a relatat pe Facebook prin tot ce a trecut în Mexic pentru simplul fapt că e român.

Autoritățile din Mexic par a nu fi bucuroase când aud de români, în contextul scandalului de clonare de carduri si alte afaceri ilegale iscat de interlopul Florian Tudor, zis „Rechinul”.

Că ospitalitatea mexicană nu mai e ce a fost a simțit-o pe pielea lui Emil Oprișa, un turist român care voia să petreacă un sejur în Mexic.

„Aviz românilor care vor să călătorească în Mexic pentru concediu. Există riscul să vă petreceți o zi sau câteva într-un centru de detenție împreună cu vreo alte 15 persone într-o celulă și apoi să fiți deportați înapoi în tara de origine fără absolut nici o explicație sau document să ateste ca ați fost respins. Tocmai am pățit-o eu în Mexico City. Cu avion retur cumpărat, cu hoteluri plătite, cu mașină de închiriat plătită și dovezi pentru toate am fost întors înapoi după un zbor de 12 ore și jumătate pentru simplul motiv că sunt cetățean român. De unde știu asta? Fiindcă din tot zborul doar eu și încă o fată, tot cetățean român, am fost întorși. Se pare că după scandalul cu concetățenii noștri ce copiau carduri pe riviera Maya, a fi român este o crimă în Mexic. Ironic, ținând cont de ce nivel de crimă organizată există în Mexic, unde oamenii sunt decapitați și jupuiti de vii și cartelurile fac practic legea”, a scris pe Facebook Emil Oprișa.

Apel către Ministerul Afacerilor Externe

Turistul român face apel la Ministerul Afacerilor Externe, care ar trebui să intervină și să lămurească de ce românii sunt tratați ostil în Mexic.

„Sper ca Ministerul Afacerilor Externe să își facă treaba și să ceară socoteli omologilor mexicani pentru acest abuz în masă. O simplă căutare pe net și ne dăm seama că nu vorbim de un caz izolat și există români care au stat aproape o săptămână în condițiile în care am stat eu 6 ore. Tratați ca niște criminali, fără telefon sau bagaje, cu dreptul la un singur apel telefonic dacă știm numărul din memorie. Ni s-au luat până și șireturile de la papuci”, scrie Emil Oprișa.

La final, turistul îi sfătuiește pe români să se gândească de două ori înainte de a alege Mexicul ca destinație de vacanță.

„Îmi pare rău, fiindcă eram încântat să văd Mexicul și tot ce are să ofere și sunt sigur că oamenii de rând sunt calzi și primitori, însă oficialii sunt reci și primitivi. Nu am să mai calc cât trăiesc în Mexic, voi alege alte destinații unde oamenii sunt tratați cu respect indiferent de naționalitate. Există destule alte locuri pe planetă de văzut și unde să îmi cheltui banii. Așa că, dragi români, dacă nu vreți să riscați să treceți prin coșmarul prin care am trecut eu în ultimele 36 de ore și să zburați 12 ore degeaba, ca după 6 ore (în cazul fericit) să zburați 12 ore înapoi, vă sugerez să mergeți în Asia de Sud Est”, mai scrie turistul.

Cine este interlopul român care a speriat Mexicul

Pe data de 28 mai 2021, procuratura generală a Mexicului a informat într-un comunicat că un bărbat, numit doar Florian T, a fost arestat în Ciudad de Mexico, în conformitate cu o cerere de arestare și extrădare din partea guvernului român. Comunicatul preciza că barbatul este căutat pentru crimă organizată, extorcare și tentative de omor în forma agravată.

Considerat șeful mafiei românești din Mexic, unde câstiga milioane de dolari din clonare de carduri și alte afaceri ilegale, Florian Tudor, zis „Rechinul”, a fost încarcerat în pușcăria de maximă securitate Altiplano.

