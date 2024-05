Opt muncitori mexicani au murit într-un accident, în SUA. Migranții aveau viză temporară de muncă FOTO/VIDEO

Opt muncitori mexicani au murit în coliziunea autobuzului în care se aflau cu o camionetă pe o şosea din Florida (sud-estul Statelor Unite), a anunţat marţi, 14 mai, guvernul mexican, relatează AFP.

Victimele, toate bărbaţi, dispuneau de viză temporară de muncă americană, a declarat Ministerul mexican de Externe pe reţeaua X.

Alţi şapte cetăţeni mexicani au fost răniţi în accident şi au fost internaţi în spital.

Presa mexicană care citează autorităţile americane a informat că autobuzul transporta circa 50 de migranţi care lucrau în agricultură.

Accidentul s-a produs în comitatul Marion din nordul statului Florida. Autobuzul a fost lovit de o camionetă al cărei şofer se afla sub influenţa alcoolului şi care a fost ulterior plasat în detenţie.

BREAKING: Multiple deaths reported in crash involving migrant bus in #MarionCounty, #Florida

The accident claimed the lives of eight people. It occurred on State Road 40, and authorities have closed the road between Ocala and Dunnellon#Marion #Bus #Migrants #Crash #CarCrash pic.twitter.com/3nxYFeLpJB