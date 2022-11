Faimoasa actriță porno Mia Khalifa (29 de ani) nu mai activează în domeniu, însă se confruntă în continuare cu neplăceri provocate de trecutul său controversat.

Vedeta americană cu origini libaneze s-a făcut cunoscută în special în perioada 2014-2015, inclusiv cu o producție erotică în care purta hijab, fapt pentru care i-a deranjat pe adepții Statului Islamic, care au amenințat-o ulterior cu moartea pe starletă.

În prezent, Mia Khalifa nu mai face filme pentru adulți, dar are o prezență constantă pe platforma OnlyFans.

Pentru că în spațiul virtual s-au înmulțit în ultima vreme imagini din trecutul Miei Khalifa, aceasta a avut o reacție ciudată pe Twitter, încercând să le dea un răspuns dur celor care o critică.

„Doar pentru că mi-ai supt sânii, nu mă face mama ta”, a postat Mia Khalifa.

Just cause you sucked my titties doesn’t make me your mama