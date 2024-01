Ministrul Raluca Turcan, după ce Marcel Ciolacu s-a dus la Miami Bici 2: ”N-aș dori s-o discut”

Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a afirmat că există producţii cinematografice orientate spre profit, cu o calitate pe care nu a vrut să o discute, precizând că gusturile publicului sunt variate. Ea a menţionat că în acelaşi timp avem şi producţii cinematografice premiate în străinătate.

La remarca potrivit căreia nu prea a fost văzută la lansări de filme, iar premierul Marcel Ciolacu a fost prezent la Miami Bici şi întrebată unde se situează în disputa apărută după ce filmele româneşti din ultima vreme adună mulţi oameni la cinema, dar primesc şi critici din partea oamenilor de specialitate, Turcan a replicat:

“Am fost la lansări de filme. Chiar anul trecut am fost la lansarea filmului Libertate al lui Tudor Giurgiu, un film excepţional despre un moment al Revoluţiei la Sibiu. Şi acum mi se face pielea.... Este un film foarte impresionant şi o lecţie de istorie şi mă bucur că inclusiv instituţiile care au fost implicate în acel moment al Revoluţiei din ‘89 şi-au arătat deschiderea pentru a susţine şi a sprijini realizarea acestui film.

Acum trebuie să facem o diferenţă există producţii comerciale care sunt orientate spre profit, spre umplerea sălilor, cu o calitate pe care eu, ca ministru al Culturii, nu aş dori s-o discut, pentru că gusturile publicului sunt variate şi până la urmă oferta se pliază pe ceea ce publicul aşteaptă”.

Ea a precizat că există loc pentru toate producţiile cinematografice.

Ads

“În acelaşi timp, avem şi producţii cinematografice, creaţii cinematografice culturale excepţionale care sunt premiate în străinătate. Profesionalismul regizorilor, producătorilor, actorilor, artiştilor este apreciat, câştigă atenţia criticii, dar în sălile de spectacol sunt mai puţini oameni. Există loc pentru toate producţiile. Şi eu, ca ministru al Culturii, am o datorie să sprijin creaţia culturală, cinematografică şi de aceea, iarăşi, beneficiind şi de tot ceea ce am acumulat în perioada în care am fost vicepremier, am constatat că în domeniul cinematografiei există două mari lecţii nefăcute. Una care ne-a costat teribil şi din perspectiva credibilităţii partenerilor internaţionali, şi anume schema de sprijin pentru marile producţii cinematografice, unde România era singura ţară care s-a angajat în 2018 că introduce această schemă de sprijin pentru cinematografie, a atras investitori şi i-a lăsat cu buza umflată. Toate ţările din jurul nostru au o schemă similară de sprijin pentru cinematografie şi partea de lege a cinematografiei, care să fie calată ca sprijin pentru debutanţi, pentru cei la început de drum”, a explicat ministra Culturii.

Ads

Ea a menţionat că există o variantă a legii cinematografiei care va fi pusă pe masa Parlamentului.

“Şi atunci, pe partea de lege a cinematografiei, avem deja o variantă, cum se încheie vacanţa parlamentară, va fi pusă pe masa Parlamentului, astfel încât să putem să sprijinim creaţia culturală, cinematografică, de calitate şi pe partea cealaltă, la finalul anului, am reuşit să punem în sfârşit în mişcare schema de sprijin pentru cinematografie, să redăm încrederea partenerilor internaţionali şi mari companii cinematografice deja îşi anunţă intenţia de a se reuita cu interes pentru România. Avem profesionişti profesionişti de excepţie în domeniul cinematografic, de la producători, regizori, costumieri, creatori de decoruri, inclusiv cascadori. Oamenii aceştia sunt căutaţi pentru ceea ce ştiu să facă”, a menţionat Raluca Turcan.

Ea a adăugat că România este mai ofertantă decât alte ţări din punct de vedere cinematografic.

“Mai mult decât atât, România este o ţară ofertantă, mult mai ofertantă decât alte ţări, chiar mai căutate pentru producţiile cinematografice. Ceea ce a lipsit, a lipsit exact această componentă de încredere a unor investitori care să vină să pună bani mulţi pe masă şi să investească. Această schemă de sprijin pentru cinematografie, pentru a vă face o idee, vă ziceam că există la nivelul întregii Uniuni Europene şi media profitabilităţii pentru economiile naţionale ale ţărilor care au această schemă este ca un euro investit în industria cinematografică să aducă, aduce, de fapt, în medie, opt euro înapoi infuzie de bani în economie. Am fost la Washington, acolo am avut o întâlnire cu preşedintele Motion Picture şi am deja semnale extrem de pozitive şi din alte discuţii pe care le-am avut cu producători români şi reprezentanţi ai ambasadelor. Anul acesta se anunţă un an încurajator din perspectiva investiţiilor în industria cinematografică”, a mai declarat Raluca Turcan.

Ea s-a referit şi la posibilitatea ca americanii să vină în România şi în industria de film.

“Cu siguranţă vor veni americanii şi vă spun că americanii au fost şi mulţi dintre ei şi-au luat ţeapă de la statul român prin includerea acestei scheme pe hârtie şi neaplicarea ei. Cu alte cuvinte, minciuni asumate la nivel de decizie a statului român. Lucru care este cutremurător pe fond şi extrem de ruşinos. Mă bucur că am reuşit să facem lucrul acesta. E un semnal de încredere în întreaga industrie şi în noi, ca ţară, excepţional pe care am putut să îl dăm”, a afirmat Raluca Turcan.