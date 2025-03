Modul "viclean" prin care jucătoarea de tenis din Ucraina a încheiat conturile cu adversara din Rusia VIDEO

Marta Kostyuk, locul 29 WTA, s-a calificat în optimile de finală ale turneului Miami Open (WTA 1.000), dotat cu premii totale de 8.963.700 de dolari.

Marta Kostyuk (Ucraina) n-a avut nicio emoție în meciul cu Anna Blinkova (Rusia, locul 85 WTA) pe care a învins-o cu un categoric 6-2, 6-1.

Sportiva din Ucraina și-a permis și "o aroganță" la minge de meci. A servit "din mână", fără să își mai arunce mingea în aer, iar trucul a funcționat, întrucât Blinkova a fost surprinsă.

Marta Kostyuk just hit an underarm serve ace on match point against Blinkova in Miami

What a way to finish 😂

pic.twitter.com/PNa4Vv5IyW