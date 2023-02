Momentul în care un mic asteroid a intrat în atmosfera Pământului și a luminat cerul de deasupra Canalului Mânecii VIDEO

Un mic asteroid a intrat în atmosfera Pământului şi a fost văzut luminând cerul de deasupra Canalului Mânecii, creând un efect uimitor de stea căzătoare, relatează BBC.

Asteroidul de circa 1 metru a fost văzut luni dimineaţă, cu puţin timp înainte de ora 03:00 GMT (5.00, ora României). Utilizatorii reţelelor sociale, mai ales cei din sudul Angliei, au împărtăşit imagini cu roca în flăcări, numită Sar2667.

Intrarea acestui mic asteroid în atmosfera Pământului fusese însă prognozată, ceea ce nu se întâmplă des. Este doar pentru a şaptea oară, notează BBC. Agenţia Spaţială Europeană a scris pe Twitter că acesta a fost "un semn al progreselor rapide în ceea ce priveşte capacităţile globale de detectare a asteroizilor".

An asteroid just hit Earth’s atmosphere over France

WTF IS GOING ON???pic.twitter.com/7xVxo1lDLV