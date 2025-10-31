Cât de mult ar trebui să mănânci la micul dejun pentru a slăbi. Studiul care schimbă tot ce credeai despre prima masă a zilei

Cât de mult contează micul dejun în lupta cu kilogramele? Foarte mult, potrivit unei noi cercetări spaniole care a ajuns la o concluzie clară: nu doar dacă mănânci dimineața contează, ci cât și ce.

Un mic dejun echilibrat, consumat în proporția corectă din necesarul caloric zilnic, ar putea fi cheia unei greutăți sănătoase, scrie The Sun.

Echilibrul perfect: nici prea puțin, nici prea mult

Într-un studiu publicat în The Journal of Nutrition, Health and Aging, cercetătorii spanioli au analizat dietele și starea de sănătate a 383 de adulți cu vârste între 55 și 75 de ani dintr-un spital din Barcelona. Concluziile lor sunt simple, dar surprinzătoare: cei care mănâncă între 20 și 30% din aportul zilnic de calorii la micul dejun au un indice de masă corporală (IMC) mai mic și o talie mai subțire.

Cu alte cuvinte, „punctul ideal” se situează între 500 și 750 de calorii pentru bărbați și 400–600 pentru femei. Mai puțin de atât, spun cercetătorii, nu oferă suficientă energie, iar mai mult poate duce la depunerea de grăsimi.

Un mic dejun englezesc tradițional, care poate ajunge până la 900 de calorii, este considerat excesiv pentru cei care vor să se mențină în formă. În schimb, un iaurt cu fructe, de doar 120 de calorii, e prea puțin pentru a susține organismul până la prânz.

Pentru femei, un bol de ovăz de aproximativ 350 de calorii, completat cu o lingură de unt de arahide și câteva fructe, reprezintă o soluție ideală, echilibrând aportul de fibre, proteine și grăsimi sănătoase.

Prea puțin la micul dejun? Rezultate mai proaste pentru sănătate

Poate părea contraintuitiv, dar studiul a arătat că persoanele care sar peste micul dejun sau mănâncă prea puțin nu slăbesc mai repede. Dimpotrivă, acestea tind să aibă un IMC mai mare cu 2–3,5% și o talie mai mare cu 2–4% față de cei care au respectat aportul caloric optim.

Cercetătorii explică acest paradox prin faptul că cei care renunță la prima masă a zilei ajung, inevitabil, să compenseze mai târziu prin gustări bogate în zahăr și grăsimi, crescând totalul caloric zilnic.

„Micul dejun este cea mai importantă masă a zilei, dar ce și cum îl mâncați contează”, a declarat profesorul Álvaro Hernáez, expert în științele sănătății la Universitatea Ramon Llull. „Consumul unor cantități controlate – nici prea mult, nici prea puțin – și asigurarea unei bune compoziții nutriționale este crucială. Datele noastre arată că calitatea micului dejun este direct asociată cu un risc mai scăzut al bolilor cardiovasculare. Este la fel de important să iei micul dejun pe cât este de important să fie unul de calitate”, a subliniat el.

Calitatea alimentelor face diferența

Cercetătorii au analizat și tipul alimentelor consumate dimineața. Rezultatele sunt clare: cei care au optat pentru produse procesate, bogate în grăsimi și zahăr, precum carnea prăjită sau mezelurile, au avut niveluri mai mari de trigliceride și un colesterol HDL („colesterolul bun”) mai scăzut.

În schimb, participanții care au ales alimente integrale, legume sau cereale bogate în fibre au prezentat o sănătate metabolică mai bună și un risc mai redus de boli de inimă.

De-a lungul timpului, numeroși experți au pledat fie pentru un mic dejun copios, fie pentru renunțarea la el. Printre aceștia, profesorul Tim Spector a susținut ideea că amânarea micului dejun până la ora 11.00 poate activa procesul de ardere a grăsimilor prin post intermitent.

