Ce se întâmplă cu glicemia atunci când sari peste micul dejun

Gestionarea nivelului de zahăr din sânge este esențială pentru persoanele cu diabet, însă toată lumea poate beneficia de menținerea unei glicemii stabile, indiferent dacă are sau nu această afecțiune. Evitarea fluctuațiilor mari ale glicemiei (creșteri bruște urmate de scăderi) susține energia generală și sănătatea metabolică. Chiar dacă ai putea crede că sărind peste micul dejun îți menții mai bine glicemia, realitatea este exact opusă.

Când omiți prima masă a zilei, corpul tău este mai predispus la variații mari ale glicemiei mai târziu, iar tu poți resimți pofte mai intense și scăderi de energie care îți îngreunează controlul apetitului. „Felul în care îți începi dimineața setează tonul pentru energie, foame și pofte pe tot parcursul zilei”, explică dieteticianul Madison Reeder.

Iată de ce un mic dejun echilibrat sprijină o mai bună gestionare a glicemiei și a sănătății metabolice.

De ce micul dejun este important pentru glicemie

Poate îmbunătăți sensibilitatea la insulină

Felul în care celulele reacționează la insulină determină cât de eficient glucoza este transportată din sânge în celule pentru a fi folosită ca energie. „Când sari peste micul dejun, corpul rămâne într-o stare de post prelungit și devine mai puțin sensibil la insulină”, spune Reeder.

În timpul postului, organismul descompune lipidele pentru energie, ceea ce crește nivelul de acizi grași liberi din sânge și poate afecta funcționarea receptorilor de insulină, ducând la valori mai mari ale glicemiei după mese. Cercetătorii suspectează, de asemenea, că săritul peste micul dejun poate perturba ritmul circadian, care reglează secreția de insulină și alți factori ce influențează glicemia.

Te ajută să consumi mai multe fibre

Fibrele nu doar că oferă sațietate, dar influențează direct nivelul de zahăr din sânge. Un studiu a arătat că dietele bogate în fibre pot reduce HbA1C cu o medie de 0,66% și pot scădea glicemia și insulina la post. „Cei care iau micul dejun consumă mai multe fibre și nutrienți esențiali și mai puțin zahăr adăugat pe parcursul zilei”, spune Reeder.

Deși unele cercetări arată că săritul peste micul dejun poate reduce aportul caloric zilnic cu aproximativ 250 de calorii, calitatea mai slabă a dietei pe termen lung poate avea efecte negative asupra sănătății. Persoanele care nu iau micul dejun tind să consume mai puține fructe și cereale integrale – surse importante de fibre.

Poate reduce poftele și mâncatul excesiv

Un mic dejun consistent te poate ajuta să te simți mai puțin flămând pe măsură ce trece ziua. Omiterea micului dejun scade nivelul leptinei (hormonul sațietății) și crește nivelul grelinei (hormonul foamei), ceea ce poate duce la o foame mai accentuată și la mese mai puțin satisfăcătoare. „Acest tipar de «festin sau foamete» te face mai predispus să alegi gustări rapide și bogate în carbohidrați până la prânz, ceea ce duce la creșteri și scăderi bruște ale glicemiei”, explică Reeder.

Sprijină sănătatea metabolică

„Cei care iau micul dejun tind să aibă o greutate mai sănătoasă și un risc mai mic de a dezvolta diabet de tip 2 comparativ cu cei care sar frecvent peste masa de dimineață”, spune Reeder. O amplă analiză sistematică a arătat că persoanele care nu iau micul dejun au cu 48% mai multe riscuri de a fi supraponderale sau obeze și cu 31% mai multe riscuri de a avea obezitate abdominală decât cele care mănâncă regulat dimineața.

Pentru cei cu diabet de tip 2, micul dejun poate aduce îmbunătățiri semnificative, deoarece săritul peste această masă este asociat cu valori mai mari ale HbA1C, indicator al controlului glicemiei pe termen lung.

Cum să construiești un mic dejun prietenos cu glicemia

Începe cu carbohidrați bogați în fibre: alege cereale integrale, pâine integrală, ovăz sau produse de patiserie din făinuri integrale. Adaugă fructe bogate în fibre, precum fructe de pădure, mere, pere sau cireșe.

Adaugă proteine: proteinele oferă sațietate și încetinesc digestia glucozei, prevenind vârfurile glicemice. Opțiuni: iaurt slab (grecesc), brânză cottage, ouă, carne slabă, leguminoase, nuci și semințe.

Include grăsimi sănătoase: grăsimile încetinesc digestia și stabilizează glicemia, adăugând gust și sațietate. Prioritizează grăsimile nesaturate – avocado pe pâine, nuci sau semințe în ovăz, ouă gătite în ulei de măsline.

Alte sfaturi pentru menținerea unei glicemii stabile

Mese regulate: evită perioadele lungi fără mâncare pentru a preveni scăderile și creșterile bruște ale glicemiei.

Atenție la porții: cantitatea de carbohidrați contează la fel de mult ca tipul lor.

Mișcare după masă: chiar și câteva minute de mers pot reduce glicemia și pot preveni creșterile bruște.

Somn și gestionarea stresului: lipsa somnului și stresul cronic scad sensibilitatea la insulină și cresc glicemia.

Concluzia specialistului

Acordarea timpului pentru un mic dejun echilibrat sprijină nivelul de energie, concentrarea și menținerea unei glicemii stabile pe tot parcursul zilei. „Micul dejun poate fi un pas mic, dar important, în protejarea sănătății metabolice pe termen lung”, spune Reeder. Combină carbohidrați bogați în fibre, proteine și grăsimi sănătoase pentru energie constantă, mai puține pofte și o stare de sănătate mai bună, scrie eatingwell.com.

