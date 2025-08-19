Ce se întâmplă când înlocuiești micul dejun cu o băutură proteică: "Am observat cinci schimbări importante"

Cu toții știm că alimentarea organismului cu proteine și nutrienți este esențială pentru sănătatea generală. Însă atunci când nu ai timp să pregătești un mic dejun echilibrat dimineața, este greu să obții tot ce ai nevoie. Așa că un shake proteic luat pe fugă pare soluția rapidă și comodă. Dar este cu adevărat benefic?

Răspunsul este „da”, potrivit persoanelor intervievate de eatthis.com care au renunțat la micul dejun obișnuit în favoarea unui shake proteic timp de o săptămână. Iată cele cinci schimbări notabile pe care le-au observat:

1. Mai multă energie

Jennifer Rapchak, director de fitness la Results Fitness Gym din Alexandria, Virginia, conduce echipa de antrenori, face antrenamente personale și coordonează programe de grup. Ea avea nevoie de energie constantă pentru a rezista zilelor lungi de muncă și a început să bea shake-uri proteice pentru a-și ajuta organismul. „Cea mai mare schimbare a fost energia constantă pe parcursul a 12 ore de activitate”, povestește ea. „Înainte, în jur de ora 14.00 simțeam o scădere bruscă și aveam nevoie de cafea sau gustări. Cu 25–30 g de proteine din zer în fiecare dimineață, am menținut un nivel stabil de energie de la prima clasă de BodyPump până la sesiunile de seară.”

2. Timp de recuperare îmbunătățit

Un alt beneficiu a fost recuperarea mai rapidă între antrenamente. „Ca instructor Les Mills la clasele SPRINT și CXWORX, am observat că nu mai eram atât de înțepenită între sesiunile de intensitate ridicată. Inclusiv la antrenamentele de forță am progresat — am adăugat 5 kg la îndreptări într-o singură săptămână”, a explicat Rapchak.

3. Controlul apetitului

O schimbare neașteptată, dar binevenită, pe care Rapchak a remarcat-o a fost controlul apetitului. „Shake-urile proteice mă țineau sătulă până la prânz, prevenind ronțăielile fără rost care îmi sabotau alimentația”, spune ea. „După 14 ani ca antrenor certificat ACE, le spun clienților mei că momentul în care consumă proteinele contează la fel de mult ca aportul total — mai ales pentru cei care fac sport dimineața.”

4. Mai puțină rigiditate musculară

Dr. Nick Hadinger, fizioterapeut și fost înotător de performanță care a participat la calificările olimpice, a trecut printr-o accidentare la umăr ce a necesitat terapie fizică. „Știam că organismul meu avea nevoie de proteine serioase pentru a reconstrui țesutul muscular după intervenție”, explică el.

El folosea un shake combinat cu fructe de pădure congelate și fulgi de ovăz și a simțit o diferență majoră în doar cinci zile: „Am observat mult mai puțină rigiditate dimineața și o recuperare mai rapidă între sesiunile de terapie.”

5. Somn îmbunătățit

Pentru a-și începe drumul spre o stare de sănătate mai bună, Dr. Hadinger a urmat protocolul clinicii sale: 1,4–2,0 g de proteine per kilogram de greutate corporală zilnic. „La 80 kg, asta însemna între 110 și 140 g de proteine pe zi”, spune el. „Shake-ul de dimineață, cu 30–35 g de proteine din zer, mi-a oferit baza pentru a atinge acest obiectiv.”

Pe lângă reducerea durerilor musculare, un alt beneficiu neașteptat a fost îmbunătățirea somnului. „Cel mai mult m-a surprins calitatea somnului — cred că datorită faptului că organismul meu avea în sfârșit elementele necesare pentru refacere musculară peste noapte.”

Aceste experiențe arată că un shake proteic la micul dejun îți poate crește energia, îmbunătăți recuperarea și somnul, ajutându-te în același timp să îți controlezi apetitul și să reduci rigiditatea musculară.

