Este sănătos să mănânci același mic dejun în fiecare zi? Ce spun nutriționiștii

O persoană obișnuită ia aproximativ 35.000 de decizii pe zi. De la momentul în care te trezești până când îți pui capul pe pernă, iei constant decizii legate de sarcinile zilnice și evenimente, precum ce să porți, cum să răspunzi la e-mailuri și ce să mănânci. Toate aceste alegeri pot duce la oboseala decizională, lăsându-te epuizat.

De aceea, mulți dintre noi ajung să poarte aceleași haine sau să mănânce aceleași lucruri frecvent, pentru că este o decizie mai puțin de luat.

Când vine vorba de mesele zilnice, micul dejun este cel mai des repetat. Are sens: diminețile pot fi haotice, iar a avea un mic dejun „sigur” face diminețile mai ușoare. Dar este chiar sănătos să mănânci același mic dejun în fiecare zi? Iată ce spun nutriționiștii.

Avantajele de a mânca același mic dejun zilnic

Reduce oboseala decizională

„A te ține de același mic dejun în fiecare zi poate reduce oboseala decizională”, spune nutriționista Sapna Peruvemba. Cu micul dejun deja planificat, poți economisi energia pe care ai fi folosit-o alegând ce să mănânci și să o utilizezi pentru lucruri mai importante.

„Unii oameni chiar așteaptă cu nerăbdare același mic dejun zilnic. Oferă un sentiment de rutină, ceea ce poate fi reconfortant, mai ales pentru cei care apreciază structura dimineților lor”, adaugă ea.

Un alt avantaj? A pregăti același mic dejun simplifică lista de cumpărături, reducând și mai mult deciziile.

Te ții de ceea ce funcționează pentru tine

Cum se spune: „dacă nu e stricat, nu-l repari.” Acest principiu se aplică și micului tău dejun preferat.

„Când clienții mei găsesc un mic dejun care funcționează, le recomand să se țină de el cât mai multe zile pe săptămână”, spune nutriționista Melissa Mitri. „Fiecare persoană este diferită, așa că atunci când găsești un mic dejun satisfăcător, echilibrat și care oferă energie de durată, are sens să te ții de el sau măcar de o variantă a lui.”

Pentru unii, asta înseamnă un smoothie zilnic. Pentru alții, un amestec de ouă cu legume. „Astfel elimini ghicitul primei mese, ceea ce poate influența pozitiv întreaga zi”, explică Mitri.

Începi ziua corect

Chiar dacă mănânci același lucru zilnic, un mic dejun echilibrat poate seta tonul pentru alegeri mai sănătoase pe parcursul zilei.

„Dacă e un mic dejun sănătos (de exemplu, fulgi de ovăz cu fructe sau ouă cu pâine integrală), ziua ta începe bine”, spune nutriționista Lisa Andrews. Cheia este să te asiguri că micul dejun oferă un echilibru optim între proteine, carbohidrați și grăsimi sănătoase, pentru energie de durată.

De asemenea, un mic dejun echilibrat te ajută să atingi recomandările zilnice pentru nutrienți esențiali precum folatul, vitamina C și calciul.

Dezavantajele de a mânca același mic dejun în fiecare zi

Poate deveni plictisitor

„În timp ce micul dejun repetitiv funcționează pentru unii, alții se pot plictisi”, spune Mitri pentru eatingwell.com. Această monotonie poate afecta obiectivele tale de sănătate: „Plictiseala poate duce la nemulțumire față de mese sau la poftă de alte alimente, pentru că îți dorești varietate.” Dacă simți că te-ai blocat, poate e momentul să schimbi ceva.

Poți rata nutrienți importanți

Consumul aceluiași mic dejun zilnic limitează varietatea de nutrienți din acea masă. „Astfel, există riscul să ratezi alți nutrienți esențiali pe care i-ai obține cu mai multă varietate în micul dejun”, spune Mitri.

Sănătatea intestinală depinde și ea de diversitate. „Microbiomul intestinal prosperă cu diversitate alimentară, așa că prea multă repetare nu e ideală, deși poate fi echilibrată prin varietatea celorlalte mese”, explică Peruvemba.

Verdictul final

Veste bună: nutriționiștii sunt de acord că a avea un mic dejun preferat nu e neapărat rău. Pentru a profita la maxim:

1. Alege opțiuni sărate, nu doar dulci – ouă sau frittata, în loc de brioșe sau vafe.

2. Adaugă proteine – mențin sațietatea și pot sprijini sănătatea inimii.

3. Nu uita de fibre – ajută la reglarea glicemiei și a apetitului.

4. Varietate în restul zilei – compensează rutina micului dejun prin mese diverse și bogate în nutrienți.

5. Schimbă câteva ingrediente – păstrează structura, dar rotește fructele, semințele sau unturile de nuci pentru mai multă diversitate și gust.

Concluzie

Fie că este vorba de smoothie, fulgi de ovăz sau ouă cu pâine, mulți dintre noi avem cel puțin un mic dejun favorit pe care îl repetăm. Dacă funcționează pentru tine și oferă fibre și proteine suficiente, nu e nevoie să schimbi lucrurile radical. Singurul avertisment: adaugă varietate în celelalte mese pentru a nu rata nutrienți importanți și pentru a evita plictiseala.

Dacă decizia „ce să mănânc dimineața” te epuizează, fă o alegere: mănâncă același mic dejun.

