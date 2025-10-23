Renunță la „micul dejun continuu”. De ce mâncatul puțin și des poate dăuna sănătății

Mâncatul puțin și des este considerat de mulți un obicei sănătos, dar, potrivit dr. Răzvan Vintilescu, specialist în medicină de familie, această practică poate fi extrem de nocivă.

„Renunță să mănânci puțin și des, pentru că riști să capeți rezistență la insulină!”, avertizează medicul pentru G4Food.

Dr. Vintilescu explică faptul că „mâncatul puțin și des este, poate, cea mai sigură metodă de a dobândi boli lente, ce debutează fără simptome, dar care macină organismul”. Rezistența la insulină apare atunci când pancreasul este forțat să producă constant acest hormon, iar celulele devin tot mai puțin receptive la glucoza din sânge. „Insulina este hormonul ce permite ca glucoza să hrănească celulele. Dar când mâncăm des, indiferent cât de puțin, pancreasul este forțat să pompeze și el des insulină, până când celulele ajung să fie suprasaturate. Practic, așa începe rezistența la insulină. Deoarece corpul nu mai răspunde la semnale, pancreasul ajunge să producă și mai multă insulină și intrăm într-un cerc vicios. Glucoza crește, inflamația devine continuă și apare stresul oxidativ”, explică medicul.

Consecințele acestui dezechilibru nu se limitează la metabolism. „Practic, în astfel de situații vorbim despre inflamația cronică. Aceasta nu doare, dar distruge neuronii, unul câte unul, și celulele, rând pe rând”, adaugă dr. Vintilescu. În timp, vasele de sânge se înfundă, ficatul acumulează grăsime, inima obosește, iar riscul de diabet de tip 2 și steatoză hepatică va crește considerabil.

Pentru a combate efectele negative ale alimentației frecvente, medicul recomandă integrarea anumitor condimente cu proprietăți antiinflamatoare. „Ca soluții alimentare, avem la îndemână curcumina – din rădăcină de turmeric – și piperina – din piper negru. Când combini aceste două condimente, nu doar că dai aromă mâncărurilor, dar ele acționează ca o terapie antiinflamatoare. Evident, sunt situații în care medicul vă poate recomanda și un tratament medicamentos, iar acesta trebuie urmat, chiar dacă ne ajutăm organismul și cu preparate naturale”, precizează dr. Vintilescu. Alte condimente recomandate includ ghimbir, scorțișoară, usturoi, busuioc și oregano.

Contrar așteptărilor, mâncatul frecvent nu ajută nici la slăbit. „Mâncatul puțin și des chiar nu ajută la slăbit. Din contră. Iar mulți oameni dau vina pe pancreas pentru că se îngrașă, ceea ce este complet eronat. În fapt, singur îți faci rău, pentru că mâncând continuu – puțin și des – ții pancreasul mereu ocupat și îl istovești. Pauzele dintre mese, atunci când ai un program normal, cu trei mese pe zi, ajută pancreasul să se refacă și să lucreze în parametri optimi. Ideal este să mănânci mai rar și doar mâncare sănătoasă”, recomandă specialistul.

