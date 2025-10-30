Un medic de la Harvard dezvăluie greșelile frecvente pe care le faci la micul dejun și care îți „distrug” intestinele

Ni s-a spus mereu că micul dejun este cea mai importantă masă a zilei. Dr. Saurabh Sethi, gastroenterolog format la Harvard, stabilit acum în California, spune că micul dejun ajută la „pregătirea” sistemului digestiv pentru restul zilei, determinând corpul să înceapă producerea enzimelor și să se pregătească pentru digestia alimentelor, fiind esențial să fie luat corect.

Acum, el a dezvăluit patru greșeli comune care pot transforma micul dejun într-un coșmar pentru digestie.

Medicul de 42 de ani a scris pe Instagram: „Rutina ta de dimineață stabilește tonul pentru digestia ta pe tot parcursul zilei. Fă aceste lucruri zilnic și ai încredere în intestinele tale; îți vor mulțumi mai târziu.”

Printre recomandările sale se numără avertismentul de a nu sări peste micul dejun, dar și de a nu mânca în grabă, deoarece ambele obiceiuri pot provoca inflamații în intestin și pot duce la balonare, gaze și indigestie.

Săritul peste micul dejun poate declanșa un răspuns de stres la nivel cerebral care crește activitatea celulelor albe sau a celulelor sistemului imunitar, ridicând nivelul inflamației, arată studiile. În același timp, mâncatul în grabă poate însemna că mâncăm sub stres, ceea ce afectează digestia.

Dr. Sethi a avertizat și să evităm cerealele cu zahăr, deoarece zahărul poate stimula dezvoltarea excesivă a bacteriilor și inflamația intestinală. De asemenea, el recomandă să bem apă imediat după trezire, deoarece este necesară pentru digestie și pentru a ajuta alimentele să se deplaseze prin intestine.

Acest avertisment vine în contextul în care 60–70 milioane de americani suferă de boli gastrointestinale, precum sindromul de colon iritabil sau refluxul gastric, potrivit American Gastroenterological Association, iar unele studii sugerează că acest număr este în creștere.

Daily Mail prezintă greșelile frecvente la micul dejun care, potrivit Dr. Sethi, pot da peste cap digestia.

1. Săritul peste micul dejun

Deși micul dejun este subliniat ca fiind esențial, aproximativ 15% dintre americani sar complet peste această masă în fiecare zi.

Dr. Sethi explică: „Perioadele lungi fără mâncare duc la acumularea de acid și la încetinirea mișcării alimentelor prin intestin. Dacă nu postești intenționat, mănâncă în prima oră după trezire.”

Acidul rezultat din lipsa micului dejun poate provoca inflamații, iar unele studii leagă această inflamație de un risc mai mare de cancer gastrointestinal, cum ar fi cancerul de colon. Acest lucru se întâmplă deoarece inflamația poate provoca mutații dăunătoare, crescând probabilitatea ca o celulă să devină canceroasă.

Micul dejun imediat după trezire poate, de asemenea, să stabilizeze nivelul de zahăr din sânge prin eliberarea de insulină, hormonul care controlează glicemia, reducând riscul fluctuațiilor mai târziu în zi. Aceasta poate ajuta la evitarea gustărilor nesănătoase care cresc riscul de obezitate.

2. Consumul de cereale cu zahăr

Dr. Sethi este împotriva consumului de granola sau de cereale cu zahăr la micul dejun.

Granola conține, în medie, 10–15 grame de zahăr pe porție, iar multe cereale au cantități similare, mai mult decât o gogoașă originală Krispy Kreme, care are aproximativ 10 grame de zahăr.

Această cantitate de zahăr poate provoca inflamații în intestin și disconfort, precum și creșteri bruște ale glicemiei care pot determina supraalimentarea și creșterea în greutate, ridicând riscul pentru complicații asociate, cum ar fi hipertensiunea.

Nivelul ridicat constant de zahăr din sânge crește și riscul de diabet tip 2, deoarece stimulează pancreasul să producă mai multă insulină în timp, favorizând rezistența la insulină.

Dr. Sethi recomandă: „Cerealele sunt pline de zaharuri rafinate care doar cresc glicemia și provoacă inflamații intestinale. Alege ovăz cu semințe de chia și fructe de pădure.”

El mai recomandă să evităm și sucurile de fructe, deoarece pot conține niveluri mari de zahăr. De exemplu, un pahar de suc de portocale poate avea 20–24 grame de zahăr, echivalentul a două gogoși originale Krispy Kreme.

3. Micul dejun luat în grabă, în afara casei

Unii aleg să-și ia micul dejun la drum sau la birou, în loc să mănânce acasă.

Dr. Sethi avertizează că acest obicei crește riscul ca mâncatul să fie făcut sub stres, ceea ce afectează sănătatea digestivă.

„Mâncatul sub stres determină eliberarea mai redusă de enzime digestive și balonare. Așază-te și mestecă încet pentru o digestie mai bună”, spune medicul.

Există o legătură între sistemul gastrointestinal și stres, dar este complexă. Harvard Health explică: „Creierul are un efect direct asupra stomacului și intestinelor. De exemplu, simpla idee de a mânca poate declanșa secreția sucurilor gastrice înainte ca alimentele să ajungă în stomac. Această legătură funcționează în ambele sensuri: intestinele afectate pot trimite semnale către creier, la fel cum un creier afectat poate trimite semnale către intestin. Prin urmare, problemele gastrice pot fi cauzate de anxietate, stres sau depresie, sau pot fi efectul acestora.”

4. Nu beți apă imediat după trezire

Mulți încep dimineața cu o cafea sau pleacă direct la serviciu.

Dr. Sethi recomandă să înceapă ziua cu un pahar de apă: „Intestinele au nevoie de apă pentru a funcționa corect. Începe ziua cu un pahar de apă înainte de orice altceva.”

În timpul somnului, pierdem aproximativ 2–4 căni de apă, ceea ce poate provoca sete dimineața. Bărbații au nevoie de aproximativ 15 căni pe zi, iar femeile de 11 căni, conform Harvard University.

Unii experți spun că momentul consumului apei nu afectează semnificativ digestia. Nutriționista Ariane Lang a scris pe Healthline: „Deși te poți deshidrata ușor în anumite momente, nu există dovezi care să susțină ideea că a bea apă pe stomacul gol oferă beneficii suplimentare. Atâta timp cât compensezi pierderile de apă ale corpului, nu contează dacă începi ziua cu un pahar de apă sau îl bei în alt moment.”

