Obiectiv turistic de renume mondial, vandalizat și colorat cu steagul Rusiei FOTO

Statuia emblematică a capitalei daneze ”Mica sirenă” a fost vandalizată în noaptea de miercuri spre joi, un steag rusesc fiind vopsit, în circumstanţe necunoscute, pe piatra pe care este aşezată statuia eroinei lui Hans Christian Andersen, în portul Copenhaga, a constatat AFP.

Poliţia daneză a anunţat că a deschis o anchetă, fără să menţioneze vreun indiciu cu privire la acest aparent semn de susţinere a Rusiei în toiul Războiului din Ucraina.

Câţiva turişti perplecşi fotografiau, joi, statuia vandalizată, pe un soare radios.

Denmark's famous Little Mermaid statue vandalized with colors of the Russian flag https://t.co/EDnRrEaIAX