Cum e să fii iubită de fotbalist celebru: ”M-a înșelat cu jumătate din femeile din Europa!” Care a fost răzbunarea

Fostul fotbalist argentinian Fernando Gago (36 de ani), trecut în cariera sa pe la Real Madrid, e în centrul unor dezvăluiri spectaculoase făcute de o fostă parteneră de viață, actrița Micaela Vazquez (35 de ani).

Cei doi au avut o relație în urmă cu mai mult de un deceniu (2007-2010), care s-a terminat însă din cauza infidelităților fotbalistului.

”Cum e să fii iubită de fotbalist?”, a fost întrebarea care i-a fost adresată Micaelei Vazquez, la care aceasta nu s-a sfiit să recunoască faptul că a fost înșelată.

”E greu, din fericire pe vremea aceea nu exista Instagram, dar ce ar fi fost... Au fost infidelități, eram îndrăgostită nebunește de el. Ne-am despărțit pentru că m-a înșelat cu jumătate dintre femeile din Argentina și jumătate din Europa.

Nu i-am purtat niciodată ranchiună. Am încercat mereu să-i găsesc scuze, să înțeleg ce e în capul unui băiat de 20 de ani care, dintr-un cartier umil din Argentina, ajunge cunoscut în toată lumea”, a dezvăluit fosta soție a lui Fernando Gago, potrivit Marca.

”Părinții mi-au spus să nu fac asta, dar am procedat cum am vrut. M-am dus să locuiesc la Madrid pentru el. Aveam 19 ani. Am fost fidelă până într-un moment de pauză a relației, când mi-am spus că trebuie să mă răzbun”, a mai spus Micaela Vazquez.

