După 35 de ani cu Parkinson, celebrul actor Michael J. Fox vrea doar o moarte liniștită "fără dramă". "Ar fi foarte tare"

Celebrul actor american Michael J. Fox și-a împărtășit sincer gândurile despre moarte și despre cum speră să meargă totul după 35 de ani de viață cu cumplita boală Parkinson.

Actorul, în vârstă de 65 de ani, a fost diagnosticat cu această boală neurodegenerativă în 1991, când avea 29 de ani.

„Nu există o cronologie, nu există o serie de etape prin care treci – nu în același mod în care ai trece, să zicem, cu cancerul de prostată”, a declarat el pentru The Sunday Times despre diagnosticul său. „Este mult mai misterios și enigmatic”, scrie Independent.

Fox – care își promovează noile memorii, „Future Boy” – a continuat să detalieze dorința sa de a avea o moarte liniștită.

„Nu sunt mulți oameni care au avut Parkinson timp de 35 de ani”, a spus Fox. „Mi-ar plăcea să nu mă mai trezesc într-o zi. Ar fi foarte tare. Nu vreau să fie dramatic. Nu vreau să mă împiedic de mobilă, să-mi sparg capul.”

În cazul bolii Parkinson, creierul se deteriorează progresiv de-a lungul multor ani. Simptomele fizice includ tremur involuntar al unor părți ale corpului (tremurături), precum și mișcări încetinite și alte probleme de mobilitate.

Acum, Fox spune că o ia ușor, menționând că „nu mai merge prea mult”.

„Pot merge, dar nu este frumos și este puțin periculos. Așa că pur și simplu adaug asta în viața mea, știi - fără nicio intenție de joc de cuvinte”, a declarat el pentru The Times.

În timpul unui interviu acordat săptămâna trecută emisiunii People, vedeta din Spin City a vorbit și despre provocările sale zilnice în timp ce trăiește cu Parkinson.

„Mă trezesc și înțeleg cum va fi ziua și încerc să mă adaptez”, a spus el. „Continu să am noi provocări fizice și le depășesc.”

Deși Fox și-a anunțat inițial retragerea din actorie în 2020, el a apărut ulterior în al treilea sezon al dramei-comedie Shrinking, difuzată de Apple TV+. În emisiune, Harrison Ford joacă rolul Dr. Paul Rhoades, care suferă de Parkinson.

Pe lângă revenirea sa în televiziune, Fox a menținut și o prezență publică activă, inclusiv apariții la Glastonbury și la diverse gale de premiere. Ultima dată când a vorbit despre experiența sa cu boala Parkinson a fost în noiembrie 2024, la reuniunea anuală a fundației sale de cercetare a bolii Parkinson, Fundația Michael J Fox.

Anterior, el a declarat pentru Entertainment Tonight că perspectiva sa asupra bolii s-a schimbat de-a lungul anilor, menționând că nu are o părere negativă despre afecțiunea sa.

„După aproximativ 35 de ani de când am fost diagnosticat, aceasta este doar viața mea și nu mă gândesc prea mult la ea”, a spus el.

„Mă gândesc la ce vom face ca și comunitate pentru a descoperi acest lucru și a găsi un leac – și, în lipsa unui leac, (să creăm) centre de tratament cu adevărat inovatoare”, a adăugat el.

