M-am saturat, Michael!

In 1992, eram doar un copil care a urmarit cu ochii zgaiti fiecare pas facut de Michael in Romania, de la fabulosul concert, la plimbarile la brat cu Iliescu si taierea panglicii de la casa de copii.

Mi-am cumparat tot ce se putea cu megastarul si am pastrat ani de zile o cutie goala de Pepsi doar pentru ca avea chipul lui Michael pe ea. Nu intelegeam mare lucru din muzica lui atunci, era doar fascinatia unui fenomen.

De abia cand a venit a doua oara am inceput sa pricep cate ceva din ceea ce inseamna MJ.

Nu ma intelegeti gresit, nu sunt vreo fana, dar pot sa vad cum a schimbat lumea prin recordurile, albumele si stilul sau de dans. Pacat ca nu a reusit sa o schimbe din nou si cand a murit.

Ca de fiecare data cand se stinge o celebritate, diversi indivizi au iesit la suprafata cu subiecte care mai de care mai tulburatoare despre viata si decesul sau, pe care presa le-a publicat si le publica inca frenetic.

Cu cat vedeta care moare e mai cunoscuta si mai controversata, cu atat se ivesc povesti mai incredibile despre viata sa. Spre norocul acestor corbi, si moartea megastarului a fost invaluita in mister, asa ca au avut alt prilej perfect de speculatii si presupuneri.

Ads

La 10 zile de la moartea lui MJ, stirile apar inca pe banda rulanta, care mai de care mai senzationaliste.

Aflam cu o viteza uluitoare ca Michael era dependent de medicamente, avea doar 50 de kg, era bolnav de cancer, s-a prabusit la repetitii, copiii nu erau ai lui, sotia si-o cumparase, isi presimtise moartea si mai era si homosexual.

Pana si ce avea in stomac in momentul mortii e informatie de interes public, tocata pe toate partile de michael-ologii preluati evident de presa.

E normal ca in ziua mortii, mass-media a consacrat 60% dintre programe si stiri acestui eveniment (potrivit unei analize facute in SUA). La fel de logic este ca diverse trupe si cluburi sa organizeze petreceri si concerte in memoria sa. Televiziunile se bat in ce documentare despre MJ sa mai difuzeze. E frumos, e trist, e un omagiu, e firesc.

Nu mai e la fel de firesc ca fiecare detaliu scabros si povestire socanta (Dumnezeu stie cat de adevarate or fi) sa apara pe prima pagina.

Daca scriai o astfel de dezvaluire despre Michael acum doua saptamani, ea ateriza undeva intr-un dos de gazeta mondena. Sefii presei stiau ca nimic nu ne mai soca la megastarul secolului 20 si multora nu le mai pasa de excentritatile sale.

Ads

Acum, insa, cand nici nu s-a racit bine, orice informatie cat de frivola despre MJ atinge o coarda sensibila, capata proportii nebanuite, se propaga extrem de repede, e sucita pe toata partile, sunt luate reactii de la toti cei implicati, care in general sunt niste anonimi disperati dupa publicitate.

Fiecare silaba a oricarui amarat care pretinde ca l-a cunoscut pe MJ este disecata si arhimeditizata.

Nu imi pasa de cate ori se spala pe dinti sau ce mai fac acum animalele lui. Nu ma intereseaza de cate ori l-a batut taica-su cand era mic si ca lua zeci de pastile pe zi. Nu vreau sa mai aud toate prostiile debitate de diversi indivizi, straini si autohtoni, care au devenit peste noapte experti in Michael Jackson.

Nu mai sunt demult copilul fascinat de un megastar, dar am simtit o impunsatura veritabila de regret in momentul cand am auzit ca a murit. Mi-am amintit o perioada inocenta si splendida a vietii. Mi-a placut sa aud din nou melodii cu care am crescut.

Din pacate, terfelirea generalizata care a urmat m-a ingretosat total, asa incat nu vreau nici sa mai aud de Michael Jackson.

Imi pare rau, Michael, dar m-am saturat! Mai mult ca sigur si tu.