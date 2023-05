O noua bomba: Michael Jackson era steril

Michael Jackson nu putea sa aiba urmasi pentru ca a ramas steril in urma loviturilor la testicule aplicate de tatal sau pe cand era copil, sustine un fost iubit al medicului dermatolog Arnold Klein, care il trata pe cantaret.

Se pare ca tatal artistului, Joe Jackson, obisnuia sa-l loveasca fara mila pe micul Michael in testicule, lucru care i-a provocat sterilitatea. Paul Gohranson, fostul iubit al dermatologului Arnold Klein, a povestit ca artistul, desi steril, isi dorea atat de mult sa aiba copii, incat medicul a acceptat sa doneze sperma pentru ca megastarul sa devina tata.

Dezvaluirea nu face decat sa dea nastere si mai multor semne de intrebare in legatura cu cei trei copii, despre care, pana la moartea lui Michael, toata lumea stia ca sunt ai lui: Prince Michael I, Paris si Prince Michael II, informeaza postului de televiziune NZTv.

"Arnold Klein este tatal biologic al lui Prince Michael I si al lui Paris", a povestit Paul Gohranson. Cat despre micutul Blanket, nasterea lui ramane in continuare o mare enigma. Daca in cazul lui Paris si Prince nu este clar daca sunt sau nu ai lui Michael Jackson, originile mezinului sunt chiar mai invaluite in mister: mama surogat, tata - pana acum se spunea ca Michael Jackson este tatal biologic al lui Blanket, insa din cauza altor dezvaluiri ciudate ar fi imposibil pentru ca ADN-ul arata ca ar fi, de fapt, clona lui!

Cu toate acestea, saptamana trecuta, Klein a negat ca el ar fi tatal lui Paris si Prince, insa nu a reusit sa fie prea convingator, asa ca infirmarea cu jumtate de gura a alimentat si mai mult suspiciunile. Cat despre fosta sotie a artistului, Debbie, nici macar ea nu stia ca artistul nu este tatal copiilor, insa a descoperit acest lucru pe durata mariajului.

"In situatia data, Arnold, Michael si Debbie au cazut de acord sa se foloseasca de casatorie pentru ca megastarul sa devina parinte. Initial, Debbie nu trebuia sa stie a cui este sperma, deoarece Michael nu ii vorbise despre problema lui de sanatate", a completat Gohranson.

Vedeta muzicii pop Michael Jackson a murit pe 25 iunie, la varsta de 50 de ani, in urma unui stop cardiac. Moartea s-a produs in perioada in care se pregatea pentru seria de concerte pe care urma sa le sustina la Londra, incepand cu 13 iulie.