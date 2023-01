Tatal lui Michael Jackson recunoaste ca isi batea copiii (Video)

Joe Jackson a facut declaratii socante intr-un talk show difuzat pe canalul CNN si prezentat de jurnalistul Piers Morgan.

Tatal clanului Jackson, ajuns la varsta de 84 de ani, a marturist ca se simte multumit ca si-a disciplinat copiii lovindu-i: "Sunt multumit ca am fost atat de dur", a declarat Joe Jackson in emisiunea "Piers Morgan Tonight", prezentata de CNN. "Priviti rezultatul. Am facut din ei copii cunoscuti si iubiti in toata lumea. Ei stiu ca acesta a fost motivul pentru care m-am purtat dur cu ei".

Si Joe Jackson continua: "Nu este ceva neobisnuit in a bate un copil. Ii bati sau ii pedepsesti pentru ceva, ca sa isi aminteasca si sa nu mai faca lucrul acela. Eu m-am purtat asa, pentru ca in acea perioada, era destul de dificil. Erau multe bande in regiunea in care locuiam. Copiii mei nu s-au alaturat lor si nu au mers la inchisoare".

Referitor la Michael Jackson, Joe Jackson a declarat in emisiune ca a fost "tipul de baiat ascultator", iar acest lucru l-a ajutat sa urmeze drumul catre succes.

Joe Jackson, fost manager muzical, a avut zece copii cu sotia sa, Katherine, din care mai traiesc opt. Unul a murit la nastere, iar Michael Jackson, cel mai cunoscut din familie, a decedat in 2009, la varsta de 50 de ani.

Copiii sai celebri au marturisit ca tatal lor a fost foarte dur, insa este pentru prima data cand Joe Jackson recunoaste ca i-a lovit, in trecut negand categoric ca le-ar fi aplicat pedepse corporale, in special lui Michael.

