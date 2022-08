Primul single de pe noul album Michael Jackson: Immortal Megamix (Video)

Primul single de pe noul album post mortem Michael Jackson a fost lansat pe piata, marti, sub numele Immortal Megamix.

Melodia este o combinatie, un megamix, intre mai multe piese, respectiv Can You Feel It, Don't Stop 'Till You Get Enough, Billie Jean si Black Or White, asa ca fiecare dintre fanii artistului decedat in iunie 2009 gaseste cate ceva, scrie The Huffington Post.

Albumul va iesi pe piata in 21 noiembrie, piesa Immortal Megamix nefiind decat o prefata a acestuia. Directorul muzical Kevin Atunes a cautat prin mai bine de 40 de inregistrari ale lui Michael Jackson pentru a pune cap la cap albumul.

