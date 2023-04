Sotia lui Michael Jackson a plans cand a vazut imagini cu orfanii din Romania

Lisa Marie Presley, sotia raposatului Michael Jackson, a fost extrem de impresionata cand ea, mama sa, una dintre fiicele ei, Riley, si ducesa de York, Sarah Ferguson, cu cele doua fete, Beatrice si Eugenie, au vizionat imagini cu copiii orfani din Romania si Turcia.

Imaginile le-au fost puse la dispozutie in 2007 de un jurnalist britanic, care vizitase in mai multe randuri Romania si Turcia, sub o falsa identitate, pentru a vedea in ce conditii traiesc orfanii din aceste tari. La intalnire a participat si sotul de atunci al Lisei Marie, Michael Jackson.

Asa a descoperit ca minorii romani erau de vanzare, cu ora sau chiar pentru totdeauna, pentru traficantii de carne vie, sau ca orfanii din Romania erau legati de paturi zi de zi, asistentele fiind depasite de numarul acestora. Cand unul dintre ei a fost dezlegat, a inceput sa tipe imediat, intinzand mainile catre asistenta, pentru a fi din nou legat, relateaza Daily Mail.

Ducesa de York este de mai multi ani implicata in ajutorarea orfanilor din estul Europei, ea infiintand, in 1993, si o fundatie de caritate, Children in Crisis. De notorietate sunt si escapadele sale incognito in orfelinate, pentru a cunoaste indeaproape situatia.

Ducesa de York umbla deghizata prin orfelinatele din Romania si Turcia

Jurnalistul le-a povestit celor prezenti ca cel putin un milion de copii traiau in conditii similare in Serbia, Turcia, Bulgaria, Ungaria si Cehia.

Potrivit acestuia, Lisa Marie Presley, fiica lui Elvis Presley, nu si-a mai putut stapani lacrimile la vederea unei fetite de trei saptamani, care incerca in zadar sa ajunga cu gura la un biberon cu lapte lasat pe pat de asistenetele care sperau, probabil, ca bebelusul sa se hraneasca singur.

Documentarul realizat de ducesa de York si de jurnalist a provocat reactii puternice atat in Marea Britanie, cat si in lume.

Documentar cu orfani romani, realizat de Sarah Ferguson

Daily Mail noteaza ca, spre deosebire de Turcia, in Romania situatia este in curs de imbunatatire pe mai multe fronturi, inclusiv prin pregatirea angajatilor din astfel de institutii.