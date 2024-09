Tito Jackson, fratele mai mare al regretatului Michael, a încetat din viață la 70 de ani

Muzicianul Tito Jackson, fratele mai mare al lui Michael Jackson, alături de care a cântat în trupa The Jackson Five, a murit duminică, 15 septembrie, la vârsta de 70 de ani. Cauza oficială a decesului nu a fost publicată, dar se pare că Tito ar fi murit în urma unui atac de cord.

Vestea a fost anunţată pentru prima dată pentru Entertainment Tonight de Steve Manning, prieten şi fost manager al familiei Jackson, înainte de a fi confirmată pentru People de Siggy Jackson, nepotul lui Tito.

Cauza decesului nu a fost încă dezvăluită oficial, dar, potrivit lui Manning, Tito Jackson a suferit un atac de cord în timp ce conducea.

Toriano Jackson, cunoscut sub numele de Tito Jackson, s-a născut în Indiana la 15 octombrie 1953. S-a bucurat de succes în anii 1960 şi 1970 ca membru al grupului Jackson Five, alături de fraţii săi Jackie, Jermaine, Marlon şi, desigur, Michael.

Fenomen global şi simbol al epocii de aur a Motown, The Jackson Five şi-au lăsat amprenta asupra lumii muzicale cu hituri precum „ABC”, „I Want You Back” şi „The Love You Save”.

Ads