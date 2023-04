Suma record plătită pentru o pereche de încălțări purtate de Michael Jordan acum 25 de ani

O pereche de încăltăminte sport purtată de legenda NBA Michael Jordan în timpul ultimei sale finale de campionat cu Chicago Bulls, în 1998, s-a vândut, marţi, pentru suma record de 2,2 milioane de dolari, a anunţat casa de licitaţii Sotheby's.

Sunt „cei mai scumpi pantofi sport vânduţi vreodată”, potrivit unui comunicat al casei de licitaţii.

La acest preţ, fostul superstar Bulls îşi confirmă statutul de rege al licitaţiilor pentru îmbrăcămintea sport de colecţie, batându-şi propriul record de pantofi sport (1,4 milioane de dolari în 2021), în timp ce îl deţine deja pe cel al celui mai scump tricou (10,1 milioane de dolari în septembrie 2022).

Aceste încălţări Bred (pentru „Black and Red”) Air Jordan XIII sunt emblematice pentru ultima finală câştigată de franciza din Chicago cu Michael Jordan, în 1998, împotriva Utah Jazz.

Jucătorul le purtase în timpul celui de-al 2-lea meci al finalei, pe terenul din Salt Lake City, episod relatat în documentarul de succes „The Last Dance”, lansat în 2020 pe Netflix şi ESPN.

Bulls a câştigat cu 93-88, datorită celor 37 de puncte marcate de Jordan.

Potrivit casei de licitaţii, Michael Jordan a oferit perechea după întâlnire unui copil de mingi, dar acesta din urmă nu mai era proprietar la momentul vânzării. Sotheby's nu a lansat imediat nicio informaţie despre vânzător sau cumpărător.

